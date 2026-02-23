ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಲಿ.. ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್‌ BJP ಸಂಸದರಲ್ಲ; ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ಟೀಕೆ

AIMIM leader Dr Shoaib Jamai: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸೂಪರ್ 8 ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಆಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಜ್ಲಿಸ್-ಎ- ಇತ್ತೆಹಾದುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ (AIMIM) ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಡಾ ಶೋಯೆಬ್ ಜಮೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ, ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿರುವ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅಂತಹ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶಿ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿರುವುದು ಎಂದು ಡಾ ಶೋಯೆಬ್ ಜಮೈ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಹರಿಹಾಯ್ದಿರುವ ಡಾ ಶೋಯೆಬ್ ಜಮೈ, ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರಲ್ಲ ಎಂದು ಜರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು ಅಲ್ಲ. ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಇರಲೇಬಾರದು. ಫೇವರಿಟ್ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅವರು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸತತ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿರಿ ಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ AIMIM ನಾಯಕ ಡಾ ಶೋಯೆಬ್ ಜಮೈ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, अकीब नबी और सरफराज खान जैसे क़ाबिल और होनहार क्रिकेटर्स को नजरअंदाज करके सारे पर्ची प्लेयर्स को शामिल करना आपको महंगा पड़ेगा ही. गौतम गंभीर को समझना होगा कि वह अब भाजपा के सांसद नहीं एक कोच हैं.क्या सच में भारतीय क्रिकेट टीम नफरत की राजनीति के शिकार हो…
