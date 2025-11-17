"ರೋಹಿಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ಅಸಹನೀಯ".. ಸಹೋದರಿಯ ರಾಜಕೀಯ ತ್ಯಾಗದ ಪರ ನಿಂತ ತೇಜ್‌ ಪ್ರತಾಪ್‌

ಬಿಹಾರ : ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದೊಂದಿದೆ ಯಾದವ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ತಡ ತಂಗಿಯ ಪರ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಈ ನಿಲುವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ "ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು" ಎಂದು ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದವರಿಗೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬಿಹಾರ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು" ನನಗೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಆದ ಅವಮಾನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯ ನಿರ್ಧಾರದ ಪರ ಇರುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಕೇಳಿ, ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳೇ - ನೀವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಬಿಹಾರದ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಹಾರದ ಜನತೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ಗೌರವವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ ಅವರು " ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಬಿಹಾರದ ಜನರೇ ಈ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಹೋರಾಟವಲ್ಲ - ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಘನತೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟ" ಎಂದು ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಕುಟುಂಬ ಕಲಹದ ಕುರಿತು ಆರ್ಜೆಡಿ ಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಕ್ತಾರರು ಆಂತರಿಕ ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತಲೆಹಾಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.