English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ರೋಹಿಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ಅಸಹನೀಯ.. ಸಹೋದರಿಯ ರಾಜಕೀಯ ತ್ಯಾಗದ ಪರ ನಿಂತ ತೇಜ್‌ ಪ್ರತಾಪ್‌

"ರೋಹಿಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ಅಸಹನೀಯ".. ಸಹೋದರಿಯ ರಾಜಕೀಯ ತ್ಯಾಗದ ಪರ ನಿಂತ ತೇಜ್‌ ಪ್ರತಾಪ್‌

ರೋಹಿಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ತ್ಯಜಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವ, ಬಿಹಾರದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯ ಘನತೆ ಕುರಿತು ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 17, 2025, 03:50 PM IST
  • ಬಿಹಾರದ ಜನತೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್‌ ಅವರ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ಗೌರವವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು
  • ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯ ನಿರ್ಧಾರದ ಪರ ಇರುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಆಭರಣ ರಫ್ತಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅಡ್ಡಗಾಲು..! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ರೂ ಖರೀದಿಸೋದು ಅಸಾಧ್ಯ,
camera icon6
Gem and Jewellery Export Promotion Council
ಆಭರಣ ರಫ್ತಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅಡ್ಡಗಾಲು..! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ರೂ ಖರೀದಿಸೋದು ಅಸಾಧ್ಯ,
ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ.. ಎಷ್ಟೇ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ರೂ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸಲ್ಲ ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಕಾರಣ ಇದೇ..
camera icon6
this actress rejected salman khan movie
ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ.. ಎಷ್ಟೇ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ರೂ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸಲ್ಲ ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಕಾರಣ ಇದೇ..
ಚಿನ್ನುಮರಿ ಪಡೆಯಲು ಮಾಸ್ಕ್​ಮ್ಯಾನ್ ಆದ ಜಯಂತ್‌! ಪ್ರಾಣಸ್ನೇಹಿತೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತ ವಿಶ್ವನ ಜೀವ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ..?
camera icon5
Lakshmi Nivasa serial update
ಚಿನ್ನುಮರಿ ಪಡೆಯಲು ಮಾಸ್ಕ್​ಮ್ಯಾನ್ ಆದ ಜಯಂತ್‌! ಪ್ರಾಣಸ್ನೇಹಿತೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತ ವಿಶ್ವನ ಜೀವ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ..?
ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜರಾಗಿ ಮೆರೆಯುವ ಸಮಯ.. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಯೋಗ ಹತ್ತಿರ
camera icon11
Venus Transit 2025
ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜರಾಗಿ ಮೆರೆಯುವ ಸಮಯ.. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಯೋಗ ಹತ್ತಿರ
"ರೋಹಿಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ಅಸಹನೀಯ".. ಸಹೋದರಿಯ ರಾಜಕೀಯ ತ್ಯಾಗದ ಪರ ನಿಂತ ತೇಜ್‌ ಪ್ರತಾಪ್‌

ಬಿಹಾರ : ಎಲೆಕ್ಷನ್‌ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದೊಂದಿದೆ ಯಾದವ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ತಡ ತಂಗಿಯ ಪರ ತೇಜ್‌ ಪ್ರತಾಪ್‌ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಈ ನಿಲುವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ "ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು"  ಎಂದು ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದವರಿಗೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬಿಹಾರ್‌ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೂತನ ಬಿಹಾರ ಸಿಎಂ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೆ ಮಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್..! ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ.?

ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು" ನನಗೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಆದ ಅವಮಾನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯ ನಿರ್ಧಾರದ ಪರ ಇರುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಕೇಳಿ, ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳೇ - ನೀವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಬಿಹಾರದ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ... ಎಚ್ಚರ..! ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1.29 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ

ಬಿಹಾರದ ಜನತೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್‌ ಅವರ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ಗೌರವವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ ಅವರು " ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಬಿಹಾರದ ಜನರೇ ಈ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಹೋರಾಟವಲ್ಲ - ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಘನತೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟ" ಎಂದು ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಕುಟುಂಬ ಕಲಹದ ಕುರಿತು ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಕ್ತಾರರು ಆಂತರಿಕ ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತಲೆಹಾಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 
 

Tej Pratap Yadavrohini acharyaLalu prasad yadavRJD crisisBihar politics

Trending News