English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • HAL Tejas : ದುಬೈ ಏರ್‌ ಶೋ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆ HAL Tejas ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪತನ.! ಪೈಲೆಟ್ ಸಾವು

HAL Tejas : ದುಬೈ ಏರ್‌ ಶೋ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆ HAL Tejas ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪತನ.! ಪೈಲೆಟ್ ಸಾವು

Tejas Fighter Jet crash : ದುಬೈನ ಅಲ್ ಮಕ್ತೌಮ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವಾಯು ಪ್ರರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪತನವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 21, 2025, 06:19 PM IST
    • ದುಬೈ ವಾಯು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತೇಜಸ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ
    • ಟೇಕಾಫ್ ಆಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ
    • ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ

Trending Photos

ಇದೊಂದು ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಿ ! ಫೈಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕಿಡ್ನಿ ಕೂಡಾ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚುರುಕು ಪಡೆದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು !
camera icon8
kidney
ಇದೊಂದು ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಿ ! ಫೈಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕಿಡ್ನಿ ಕೂಡಾ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚುರುಕು ಪಡೆದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು !
ಬಿಳಿಕೂದಲನ್ನು ಬುಡದಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ಪೇಸ್ಟ್‌ ! ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ
camera icon7
curry leaves
ಬಿಳಿಕೂದಲನ್ನು ಬುಡದಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ಪೇಸ್ಟ್‌ ! ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ
ಇನ್ನೂ ಮೋದಿ ಕಿಸಾನ್‌ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ವಾ..? ರೈತರೇ ತಡಮಾಡಬೇಡಿ.. ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
camera icon7
PM Kisan Nidhi
ಇನ್ನೂ ಮೋದಿ ಕಿಸಾನ್‌ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ವಾ..? ರೈತರೇ ತಡಮಾಡಬೇಡಿ.. ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ
camera icon5
Venus transit in Capricorn
ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ
HAL Tejas : ದುಬೈ ಏರ್‌ ಶೋ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆ HAL Tejas ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪತನ.! ಪೈಲೆಟ್ ಸಾವು

HAL Tejas jet updates : ದುಬೈ ವಾಯು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತೇಜಸ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದು, ಟೇಕಾಫ್ ಆಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ, ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ದುಬೈ ವಾಯು ಪ್ರದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಏರ್‌ ಶೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ HAL ನಿರ್ಮಿತ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ದ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:10 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿಮಾನವು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಫೈಸಲಾಬಾದ್‌ನ ಬಾಯ್ಲರ್‌ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ.. 15 ಮಂದಿ ಸಾ*ವು, ಹಲವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ! 

ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದ ತೇಜಸ್‌ ಏಕಾಏಕಿ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದವು. ಈ ಜನಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. 

ತೇಜಸ್ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (HAL) ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಯುಗದ MiG-21 ಬೈಸನ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ತೇಜಸ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೇಜಸ್ 4.5 ತಲೆಮಾರಿನ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗ್ರೇಟ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕುತೂಹಲಕರ ಸಂಗತಿ.!

ಇನ್ನು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ದುಬೈ ವಾಯು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸುಲೂರು ವಾಯುನೆಲೆಯಿಂದ ಯುಎಇಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

HAL TejasTejas fighter jetLCA TejasTejas crashDubai Airshow crash

Trending News