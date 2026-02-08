School holiday: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಂತು ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್ ಸತತ 3 ದಿನ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ!

School holiday: ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 3 ದಿನಗಳ ರಜೆ ಇರಲಿದೆಯೇ? ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ವಾರಾಂತ್ಯ ಬರಲಿದೆ.ರಜಾದಿನಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ, ಸತತ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಶಾಲಾ ರಜೆಗಳು ಬಂದಾಗ, ಆ ಸಂತೋಷವೇ ಬೇರೆ. ಈಗ, ತೆಲಂಗಾಣದ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿರಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ "ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್" ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Shivarajkumar:ಶಿವಣ್ಣನಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಏಕೆ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾ?ಏನಿದರ ಅರ್ಥ?
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ತಯಾರು ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ರಂದು (ಬುಧವಾರ) 7 ಪುರಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು 116 ಪುರಸಭೆಗಳಿಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನದ ದಿನದಂದು ರಜೆ ನೀಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಆ ದಿನ ಶಾಲೆಗಳು ಬಂದ್ ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬುಧವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 11) ಅನ್ನು ರಜಾದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಮತದಾನ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಮತ ಎಣಿಕೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 13 (ಶುಕ್ರವಾರ) ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಎಣಿಕೆಯ ದಿನವು ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರಜೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ರಜೆ ಬಂದರೆ, ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಜೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 13 (ಶುಕ್ರವಾರ) ಎಣಿಕೆಯ ದಿನ (ರಜಾದಿನ), ಫೆಬ್ರವರಿ 14 (ಶನಿವಾರ) ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ (ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ - ಸಾಮಾನ್ಯ ರಜಾದಿನ), ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 15 (ಭಾನುವಾರ) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನವಾಗಿದೆ.
ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಯಾ ಪುರಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಗಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಮನ.. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಚುನಾವಣಾ ಆತುರದೊಂದಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜಂಟಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ (ಟಿಜಿ ಟಿಜೆಎಸಿ) ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಹಣಕಾಸಿನೇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಳುಹಿಸಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಜೆಟ್ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಗಳು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಪೊನ್ನಂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ನವೀನ್ ನಿಕೋಲಸ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಭೇಟಿಯಾದವು. ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ "ಮೂರು ದಿನಗಳ ರಜೆ" ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.ಆದರೆ, ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ GO ಬರುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಈ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿ.ಜೆ ರಾಯ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ