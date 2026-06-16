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Telegram Ban: ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಶಾಕ್‌; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಆಪ್‌ ಬಳಕೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ

Telegram App: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿರುವ ನೀಟ್‌ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜನಪ್ರಿಯ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 16, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:53 PM IST
Telegram Ban: ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಶಾಕ್‌; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಆಪ್‌ ಬಳಕೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ

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Prajwal B

Prajwal B

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