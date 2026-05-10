Thalapathy Vijay CM : ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ 'ದಳಪತಿ'ಯಾಗಿ ಮೆರೆದ ಸಿ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್, ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರ್ವಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅರ್ಲೇಕರ್ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧಿಸಿದರು.
CM Thalapathy Vijay : ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಭಾಷಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ವಿಜಯ್, ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗಿದರು. "ಇದು ಕೇವಲ ಆಡಳಿತದ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಆರಂಭ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ 'ನಿಜವಾದ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ'ದ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದ ವಿಜಯ್, ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಟುವಾದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಜನರ ಮುಂದಿಟ್ಟರು. "ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಇಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಖಜಾನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಲು ತಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಆಡಳಿತದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ವಿಜಯ್, "ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಲ್ಲ," ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನುಡಿದರು. ನಟನಿಂದ ನಾಯಕನಾಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಈ ಗೆಲುವನ್ನು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿ.ವಿ.ಕೆ ಪಕ್ಷವು 108 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು 12 ಮಂದಿ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ವಿ.ಎಸ್.ಕೆ, ಸಿಪಿಐ, ಐಯುಎಂಎಲ್) ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 120 ಶಾಸಕರ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ 'ಮಾಸಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು' ಮತ್ತು 'ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ'ದಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಇರುವ ಖಜಾನೆಯ ನಡುವೆ ಹೇಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಎಐಸಿಸಿ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 9 ಸಚಿವರ ಪುಟ್ಟ ಸಂಪುಟದೊಂದಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ, ಮೇ 13 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ 'ವಿಶ್ವಾಸ ಮತಯಾಚನೆ' ಮೊದಲ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಲಿದೆ.. ಮುಂದೆನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.