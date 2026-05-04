ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳಿಗೆ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ
ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯ ಎಂದರೆ ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಅದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪವಾಡವನ್ನು ನಟ ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಕ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಎಂಬ ಎರಡು ದ್ರಾವಿಡ ದೈತ್ಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ವಿಜಯ್ ವಿಜಯಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೆ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರವಿತ್ತು. ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಒಂದೇ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಯಣ ಎನ್ನುವ ಬದಲು, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಂತರು. ಇದು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.ಕೇವಲ 52 ವರ್ಷದ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಯುವಜನತೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ ನೀಡುವ ಮತ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಮಗನಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಜಾತಿ-ಧರ್ಮದ ಆಚೆಗೆ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
Whistle celebrations by Thalapathy family 🙏🏼🙏🏼 #ElectionResult2026 pic.twitter.com/mO6ywlRLBS
— Actor Vijay Team (@ActorVijayTeam) May 4, 2026
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ'ಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಮತ್ತು 20 ಲಕ್ಷ ರೂ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ. 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ₹2,500 ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ಉಚಿತ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ.5 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಮೀಸಲಾತಿ. ಎಐ ಸಚಿವಾಲಯ, ಎಐ ನಗರ ಮತ್ತು ಎಐ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಂತಹ ಭರವಸೆಗಳು ಯುವ ಮತದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಎಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡು ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಟು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಯಶಸ್ಸು ಇದಾಗಿದೆ. ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳಿಗೆ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ವಿಜಯ್ ಮುಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೆಂದರೆ, ತಾವು ನೀಡಿದ ಈ ಬೃಹತ್ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿ ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ನೀಡುವುದು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ 'ಅಗ್ನಿಪಥ'ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ರಥ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಸಾಗಲಿದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಲವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.