ತಮಿಳರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿರುವ ಸಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ 24ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Thalapathy Vijay signs free electricity file: ನಟ ಕಮ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು, ತಮಿಳುನಾಡಿನ 24ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಹಾಗೂ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ ವಿಜಯ್ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ತಮಿಳರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 24ನೇ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ 9 ಶಾಸಕರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನೂತನ ಸಿಎಂ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಫೈಲ್ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಆ ಕಡತ ಯಾವುದು?.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನೂತನ ಸಿಎಂ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ 200 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡತಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಇಂಕ್ ಇರುವ ಪೆನ್ನಿನಿಂದ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ 200 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸುವ ಮೊದಲ ಕಡತಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ನೆಹರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾಋಯಕರ್ತರು, ಸದಸ್ಯರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅರ್ಲೇಕರ್ ಅವರು, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಗಣ್ಯರು ಇದಲ್ಲಿ ಪಾಲಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ತ್ರಿಷಾ ಅವರು ಕೂಡ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ಮುಂದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (TVK) ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ತೀರ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಅರಿತ ವಿಜಯ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನತೆ ಬಳಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಂತೂ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಊಟ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ದುಡಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟ ದಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಮೇ 13 ರೊಳಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಕೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಕಮ್ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ ಎನ್ನಬಹುದು. ಸಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.