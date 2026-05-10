Vijay Vote of Confidence : ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳ 59 ವರ್ಷಗಳ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. 2026ರ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ನಟ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟಿ (ಟಿವಿಪಿ) 108 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಆದರೆ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ತಲುಪದ ಕಾರಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಂತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
CM Thalapathy Vijay : ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಒಟ್ಟು 234 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ 118 ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 164ನೇ ವಿಧಿಯಡಿ ತಮಗೆ ಪ್ರದತ್ತವಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅರ್ಲೇಕರ್ ಅವರು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಐದು ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಷರತ್ತಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲ ಪತ್ರವನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿಜಯ್, ಅಧಿಕಾರ ರಚನೆಯ ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇ 13ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತಯಾಚನೆ : ಕೇವಲ 108 ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಹುಮತವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮೇ 13ರೊಳಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಂತೆ ಗಡುವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯದ ಬಲಾಬಲ ಇಂತಿದೆ
ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟಿ (ಟಿವಿಪಿ): 108
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: 05
ಸಿಬಿಐ: 02
ಸಿಪಿಎಂ: 02
ವಿಸಿಕಾ (VCK): 02
ಐಯುಎಂಎಲ್ (IUML): 02
ಒಟ್ಟು ಬೆಂಬಲ: 121 ಸ್ಥಾನಗಳು (ಬಹುಮತಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರುವುದು 118)
ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಎಂದರೇನು? : ಸರ್ಕಾರವೊಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ಸದನದ ಬಹುಪಾಲು ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ 'ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ'. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಹುಮತದ ನಿರ್ಧಾರವು ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಾರದು, ಅದು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಪವಿತ್ರ ಸದನದಲ್ಲೇ ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೇ 13ರಂದು ವಿಜಯ್ ಅವರು 118 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಸುಭದ್ರವಾಗಲಿದೆ.
ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳೇನು? : ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಪಕ್ಷಗಳು ಬೆಂಬಲ ಹಿಂಪಡೆದರೆ ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಮತದಿಂದ ಶಾಸಕರು ಗೈರುಹಾಜರಾದರೆ ವಿಜಯ್ ಸರ್ಕಾರ ಪತನಗೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜಿನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಹೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.