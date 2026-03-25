ದೇಶದಲ್ಲಿ 100 ಹೊಸ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಉಡಾನ್ 2.0 ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ 100 ಹೊಸ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.ಈ ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸುಮಾರು 28,840 ಕೋಟಿ ರೂ.ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ.ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಗೆ ₹12,159 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಈಗ ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಮಿ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಒದಗಿಸುವ ನಗರಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
📡LIVE NOW📡#CabinetBriefing by Union Minister @AshwiniVaishnaw
📍National Media Centre, New Delhi
Watch on #PIB's 📺
➡️Facebook: https://t.co/ykJcYlNrjj
➡️YouTube: https://t.co/UNPMwpvH03https://t.co/efzealEIwt
— PIB India (@PIB_India) March 25, 2026
200 ಹೊಸ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ:
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 200 ಹೊಸ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ₹3,661 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಈಗ ಉಡಾನ್ 2.0 ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಿರ್ಮಿತ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ₹400 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ:
ಇಂದು ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
1) ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಿದೇಶಿಯರ ವೀಸಾ, ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ (2031 ರವರೆಗೆ) ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2) ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈಗ ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ (2036 ರವರೆಗೆ) ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.
3) ಭಾರತವು 2025 ರಿಂದ 2035 ರವರೆಗಿನ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು