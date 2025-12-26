English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಓಲಾ, ಉಬರ್, ಮತ್ತು ರ್ಯಾಪಿಡೊ ಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ..!

ಓಲಾ, ಉಬರ್, ಮತ್ತು ರ್ಯಾಪಿಡೊ ಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ..!

ಖಾಸಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾರಿಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸವಾರರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸವಾರಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚಾಲಕರು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸವಾರಿಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 26, 2025, 04:41 PM IST
  • ಸವಾರರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸವಾರಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚಾಲಕರು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ
  • ಆದ್ದರಿಂದ ಸವಾರಿಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಈ ವರ್ಷ ಸೂಪರ್‌ ಡೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಆಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಪಡೆದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?
camera icon6
2025 list of highest grossing kannada movies
ಈ ವರ್ಷ ಸೂಪರ್‌ ಡೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಆಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಪಡೆದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಮಾಂಸ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದರೂ ಆಹಾರಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
camera icon6
Bangladeshi Food
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಮಾಂಸ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದರೂ ಆಹಾರಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌..! 30–34% ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ
camera icon6
8th Pay Commission
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌..! 30–34% ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಮಾಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟ್ರಿ..ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಾಳು ಹೇರ್​​ಸ್ಟೈಲ್..!
camera icon6
Bigboss kannada 12
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಮಾಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟ್ರಿ..ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಾಳು ಹೇರ್​​ಸ್ಟೈಲ್..!
ಓಲಾ, ಉಬರ್, ಮತ್ತು ರ್ಯಾಪಿಡೊ ಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ..!

Add Zee News as a Preferred Source

ಓಲಾ, ಉಬರ್, ಮತ್ತು ರ್ಯಾಪಿಡೊದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.ಜನವರಿ 1 ರಂದು ಈ ಸೇವೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ದೇಶದ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಖಾಸಗಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಜನರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿವೆ.ಮಳೆಗಾಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದರಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 53 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹುಡುಗರು ಮದುವೆಯೇ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ.! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್:

ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಆಪ್ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶದ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.ಖಾಸಗಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿನ ಶುಲ್ಕಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಇದು ಖಾಸಗಿ ಕ್ಯಾಬ್‌ಗಳ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವವರ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್, ಆಟೋ ಅಥವಾ ಕಾರನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಖಾಸಗಿ ಆಪ್‌ಗಳಂತೆ, ಚಾಲಕರು ಈ ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು.ಇದು ಸವಾರರಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.  ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ಖಾಸಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾರಿಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸವಾರರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸವಾರಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚಾಲಕರು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸವಾರಿಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಜನರಿಗೆ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಸಿದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BSNL ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಉಡುಗೊರೆ..! ಈ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಂದ 100 ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ ಬೋನಸ್!

ಚಾಲಕರು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ.ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೇವೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ.ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

About the Author
Bharat Taxi servicesJanuary 1OlaUber and Rapidobharat taxi services

Trending News