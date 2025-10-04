FASTag ಇಲ್ಲದಿರುವ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ..!

FASTag: FASTag ಇಲ್ಲದ ವಾಹನಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶುಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರವು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಮೊದಲಿನಂತೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ, ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಕಡಿಮೆ ದಂಡದೊಂದಿಗೆ UPI ಬಳಸಿ ಟೋಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲದ ಅಥವಾ ದೋಷಯುಕ್ತ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನಗಳು ಈಗ UPI ಬಳಸಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಬದಲು 1.25 ಪಟ್ಟು ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಾಹನದ ಟೋಲ್ ರೂ.100 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ರೂ.200 ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು UPI ಬಳಸಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ನೀವು ರೂ.125 ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಉದ್ದನೆಯ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 2022 ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಕಾಯುವ ಸಮಯ ಈಗ ಕೇವಲ 47 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 98% ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಜನರು ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಗದು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ, ನಗದು ಪಾವತಿಗಳು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹೊಸ ನಿಯಮವು ನಗದು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯುಪಿಐ ಬಳಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ನಂಬುತ್ತದೆ.
ಈ ನೀತಿ ನವೆಂಬರ್ 15 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲದ ವಾಹನಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶುಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರವು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಈಗಿರುವ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. UPI ಮೂಲಕ 1.25 ಪಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹೊಂದಿರುವವರು 100 ರೂ. ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲದವರು 200 ರೂ. ನಗದು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, UPI ಮೂಲಕ 125 ರೂ. ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ವಾಹನದ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿದ್ದರೂ, ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೊರಡಬಹುದು.ನವೆಂಬರ್ 15 ರಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.