New Labour Codes: ನೂತನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆಗೊಳಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ; ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ...!

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನವೆಂಬರ್ 21 ರಿಂದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.ಈ ಹಿಂದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಳೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಯಾವುವು? ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ:
ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.ಆದರೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರವು ಅದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.ಈ ಹಿಂದೆ, ನಿಗದಿತ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನಿಬಂಧನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನಿಬಂಧನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್-ಟೈಮ್ ಸಂಬಳ:
ಈ ಹಿಂದೆ, ನೌಕರರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿಸಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರವು ನೌಕರರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿಸಲು ನಿಯಮವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನೌಕರರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು 7 ನೇ ತಾರೀಖಿನೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ:
ಈ ಹಿಂದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದೆ, 10 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ESIC ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ, ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ESIC ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿ:
ಹಿಂದೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ, ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.