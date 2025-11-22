English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • New Labour Codes: ನೂತನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆಗೊಳಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ; ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ...!

New Labour Codes: ನೂತನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆಗೊಳಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ; ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ...!

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ,ಇದರಲ್ಲಿ ಗಿಗ್ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು, ಲಿಂಗ ವೇತನ ಸಮಾನತೆಯ ಭರವಸೆ, ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 22, 2025, 02:19 PM IST
  • ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು
  • ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ಈಗ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನಿಬಂಧನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಟ್ರೆಂಡ್!‌ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ, ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಇದುವೇ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ
camera icon6
ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಟ್ರೆಂಡ್!‌ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ, ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಇದುವೇ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ! ಸಿಗಲಿದೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು..
camera icon5
Gajakesari Yoga
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ! ಸಿಗಲಿದೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು..
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌.. ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
camera icon13
Lakshmi narayana Rajayoga
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌.. ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..! ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ
camera icon8
Gold
ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..! ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ
New Labour Codes: ನೂತನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆಗೊಳಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ; ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ...!

Add Zee News as a Preferred Source

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನವೆಂಬರ್ 21 ರಿಂದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.ಈ ಹಿಂದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹಳೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಯಾವುವು? ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ:

ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.ಆದರೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರವು ಅದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.ಈ ಹಿಂದೆ, ನಿಗದಿತ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನಿಬಂಧನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನಿಬಂಧನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಹುತೇಕ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟ್‌ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವುದೇಕೆ..? ಸ್ಟೈಲಿಶಾಗಿ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..!

ಇನ್-ಟೈಮ್ ಸಂಬಳ:

ಈ ಹಿಂದೆ, ನೌಕರರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿಸಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರವು ನೌಕರರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿಸಲು ನಿಯಮವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನೌಕರರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು 7 ನೇ ತಾರೀಖಿನೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ:

ಈ ಹಿಂದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದೆ, 10 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ESIC ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ, ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ESIC ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರದ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ : ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ವಿಲೀನ ! ಇನ್ನು ಉಳಿಯುವುದು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿ:

ಹಿಂದೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ, ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author
new labour codes comes into effectMansukh MandaviyaLabour codes enforce rights and reforms for self-reliant Indianew labour codes promise dignity and security for allUnion Minister Mansukh Mandaviya

Trending News