ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..? ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರೇ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.

Indians in abroad: ಭಾರತ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯರು ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ವಲಸೆಗಾರರು ಇಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 3.5 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ತಲೆಮಾರುಗಳೂ ಸೇರಿವೆ.
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತೀಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಆ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ನೋಡೋಣ.
ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ವಲಸೆ ಗುಂಪು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಭಾರತೀಯರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟಿದೆ. ಯುಎಇಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರು ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದಿಂದ ಉದ್ಯಮಿಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಭಾರತೀಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ತಮಿಳು ಮೂಲದವರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೋದವರು ಇಂದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಮಾರಿಷಸ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇ. 70 ರಷ್ಟು ಜನರು ಭಾರತೀಯರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆ ದೇಶವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯವಿದೆ. ಸುಮಾರು 1.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಭಾರತೀಯರು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಭಾರತೀಯರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1970 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಉದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದೊಡ್ಡ ಒಳಹರಿವು ಬಂದಿತು. ಇಂದು, ನಿರ್ಮಾಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಭಾರತೀಯರು ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುತೇಕ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.