ನವದೆಹಲಿ: ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ 'ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ತೆರಿಗೆ' ಕನಸು ಸಂಪೂರ್ಣ ನನಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂಕಗಳ ಜಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಈಗ ಸುಗಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಇದು ದ್ವಿಗುಣ ಲಾಭ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪೂರ್ವಬದ್ಧ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, 2014ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದೇಶವು ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ತೆರಿಗೆಗಳ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿತ್ತು ಎಂದರು. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಸರಕು ಸಾಗಾಟಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿದ್ದವು ಇದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ, ವಿದೇಶಿ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರ ವರದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಸರಕು ಕಳುಹಿಸಲು ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಕೇಳಿದ್ದರೂ, ತೆರಿಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಯುರೋಪ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ನಂತರ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ತರುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿದರು.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ.ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡು, ಕೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶ ಡಜನ್ಗಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಬಲೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ, ಏಕೀಕೃತ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀವ ವಿಮೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸೇವೆಗಳು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ಕೇವಲ 5% ಜಿಎಸ್ಟಿಯಡಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. 12% ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 99% ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಈಗ 5% ದರ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಬಿಲ್ಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ.
ಹೊಸ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದ್ವಿಗುಣ ಲಾಭ:
ಈಗ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬಡವರು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಬ್ಬರೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರವು ನಾಗರಿಕರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸುಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.