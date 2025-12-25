English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬ ಶಿವಭಕ್ತನಾದ ರೋಚಕ ಕಥೆ..!

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬ ಶಿವಭಕ್ತನಾದ ರೋಚಕ ಕಥೆ..!

Dec 25, 2025
  • ಈ ದೇಗುಲದ ಶಿಖರವು ಸುಮಾರು 50 ಅಡಿ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
  • ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ
  • 1883 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ನವಿಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬ ಶಿವಭಕ್ತನಾದ ರೋಚಕ ಕಥೆ..!

ಇಂದೋರ್: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಅಗರ್-ಮಾಲ್ವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೈಜನಾಥ್ ಮಹಾದೇವ್ ದೇವಾಲಯವು ರೋಚಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಅಗರ್-ಮಾಲ್ವಾದ ಸುಸ್ನೇರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿದೆ.ಈ ದೇಗುಲದ ಶಿಖರವು ಸುಮಾರು 50 ಅಡಿ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಅಚ್ಚರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ.ಬಂಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯವು 16 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 1883 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ನವಿಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಭಕ್ತನಾದ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಅಧಿಕಾರಿ:

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಚಿಂತಿತರಾಗಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದ ಬೈಜನಾಥ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋದರು.ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಳಗುತ್ತಿದ್ದ ಆರತಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳ ಪಠಣವು ಆಕೆಯನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿತು.ಇದೆ ವೇಳೆ ಆಕೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಆಕೆಗೆ 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.ಆಕೆ ತನ್ನ ಪತಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದರೆ ಇಡೀ ದೇಗುಲವನ್ನು ಆಕೆ ನವೀಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೈದಳು.

ಒಂದು ದಿನ ಚಿಂತಿತರಾಗಿ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಬೈಜನಾಥ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದರು.ಅಲ್ಲಿನ ಆರತಿ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳ ಪಠಣವು ಅವಳನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿತು. ಅವಳ ದುಃಖವನ್ನು ನೋಡಿದ ಪುರೋಹಿತರು ಅವಳಿಗೆ 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಎಂದು ಜಪಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ತನ್ನ ಪತಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದರೆ, ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಅವಳು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಳು.ಆಕೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಿಖರವಾಗಿ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಮಾರ್ಟಿನ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬಂದಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಾಗ, ಹುಲಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಧರಿಸಿ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಓಡಿಸಿದನೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು.ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಾಗಿ ಯೋಗಿ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅವರ ಪತಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಮಾರ್ಟಿನ್ ದಂಪತಿಗಳು 15,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಉದಾರ ದೇಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದರು.ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದು.ನಂತರ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದರು, ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿನವರೆಗೂ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೈಜನಾಥ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ?

ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ: ಹತ್ತಿರದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವೆಂದರೆ ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ದೇವಿ ಅಹಲ್ಯಾ ಬಾಯಿ ಹೋಳ್ಕರ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಇದು 126 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು, ರಾಯ್‌ಪುರ ಮತ್ತು ಜಬಲ್ಪುರದಂತಹ ನಗರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ.

ರೈಲು ಮೂಲಕ: ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಉಜ್ಜಯಿನಿ, ಇದು 68 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಉಜ್ಜಯಿನಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವು ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ.

ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ: ಅಗರ್-ಮಾಲ್ವಾ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಉಜ್ಜಯಿನಿ, ಇಂದೋರ್ (126 ಕಿ.ಮೀ), ಭೋಪಾಲ್ (184 ಕಿ.ಮೀ) ಮತ್ತು ಕೋಟಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನ (195 ಕಿ.ಮೀ) ಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾಬ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ತಲುಪಬಹುದಾಗಿದೆ.

