  • ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎಯ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ!

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ 'ಮಹಾಭಾರತ'ದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎಯ 'ಪಂಚ ಪಾಂಡವರ' ಪ್ರಾಬಲ್ಯ!

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ NDA ಯ ಐದು ಪಾಂಡವರು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಹಾರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ, NDA ಐದು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಬಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 14, 2025, 03:18 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ (NDA)ದ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರ ಬಲವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ.ಈ ಐದು ಪಕ್ಷಗಳು ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿವೆ.ಬಿಹಾರದ ರಾಜಕೀಯ ಕಣದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ NDAಯ ಈ ಪಂಚಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ NDAಯ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರು ಎಂದರೆ ಯಾರು? ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (BJP), ಜನತಾದಳ (ಯುನೈಟೆಡ್) (JDU), ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷ (ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್) (LJP-R), ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಅವಾಮ್ ಮೋರ್ಚಾ (HAM) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಮೋರ್ಚಾ (RLM). ಈ ಐದು ಪಕ್ಷಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೇ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ NDAಯ ಬಲವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಬಿ+ಜೆ+ಎಲ್+ಎಚ್+ಆರ್‌ನ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಮತ್ತು ವಿವರ

  • ಬಿ+ (B+): ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (BJP) – NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
  • ಜೆ+ (J+): ಜನತಾದಳ (ಯುನೈಟೆಡ್) (JDU) – ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷ. NDAಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
  • ಎಲ್+ (L+): ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷ (ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್) (LJP-R) – ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಪಕ್ಷ.
  • ಎಚ್+ (H+): ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಅವಾಮ್ ಮೋರ್ಚಾ (ಜಾತ್ಯತೀತ) (HAM) – ಬಿಹಾರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಿತನ್ ರಾಮ್ ಮಾಂಝಿ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಮಾಂಝಿ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿದೆ.
  • ಆರ್+ (R+): ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಮೋರ್ಚಾ (RLM) – ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಶ್ವಾಹ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷ, NDAಯ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರ ಬಲದಿಂದ NDA ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಆಧಿಪತ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

