ನವದೆಹಲಿ: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ (NDA)ದ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರ ಬಲವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ.ಈ ಐದು ಪಕ್ಷಗಳು ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿವೆ.ಬಿಹಾರದ ರಾಜಕೀಯ ಕಣದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ NDAಯ ಈ ಪಂಚಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ NDAಯ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರು ಎಂದರೆ ಯಾರು? ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (BJP), ಜನತಾದಳ (ಯುನೈಟೆಡ್) (JDU), ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷ (ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್) (LJP-R), ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಅವಾಮ್ ಮೋರ್ಚಾ (HAM) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಮೋರ್ಚಾ (RLM). ಈ ಐದು ಪಕ್ಷಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೇ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ NDAಯ ಬಲವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರ ಪಕ್ಷ ಇದೇ ನೋಡಿ
ಬಿ+ಜೆ+ಎಲ್+ಎಚ್+ಆರ್ನ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಮತ್ತು ವಿವರ
- ಬಿ+ (B+): ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (BJP) – NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಜೆ+ (J+): ಜನತಾದಳ (ಯುನೈಟೆಡ್) (JDU) – ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷ. NDAಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
- ಎಲ್+ (L+): ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷ (ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್) (LJP-R) – ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಪಕ್ಷ.
- ಎಚ್+ (H+): ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಅವಾಮ್ ಮೋರ್ಚಾ (ಜಾತ್ಯತೀತ) (HAM) – ಬಿಹಾರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಿತನ್ ರಾಮ್ ಮಾಂಝಿ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಮಾಂಝಿ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿದೆ.
- ಆರ್+ (R+): ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಮೋರ್ಚಾ (RLM) – ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಶ್ವಾಹ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷ, NDAಯ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರ ಬಲದಿಂದ NDA ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಆಧಿಪತ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.