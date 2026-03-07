English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೇ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿದ ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್-ಯುಎಸ್ ಯುದ್ಧ..!

ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೇ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿದ ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್-ಯುಎಸ್ ಯುದ್ಧ..!

ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್-ಯುಎಸ್ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 2027 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು 20 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 7, 2026, 02:16 PM IST
  • ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ
  • ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನೇ ತಲೆ ಬುಡಮಾಡಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ
  • ಭಾರತದ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ

ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೇ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿದ ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್-ಯುಎಸ್ ಯುದ್ಧ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್-ಯುಎಸ್ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 2027 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು 20 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಈಗ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನೇ ತಲೆ ಬುಡಮಾಡಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಯುಎಸ್-ಇಸ್ರೇಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದವು.ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಯುಎಸ್ ನ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಮರು ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.ಈಗ ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ $73 ರಿಂದ ಸುಮಾರು $85 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ $94 ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Iran-Isreal-US War: ಇರಾನ್ ಗೆ 'ಮಹಾಗೋಡೆ'ಯಂತೆ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಚೀನಾ..!

ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಸರಾಸರಿ $65 ಆಗಿದ್ದರೆ, 2027 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು 4.3% ಆಗಬಹುದು ಎಂದು HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ ಬೆಲೆಗಳು $75 ಕ್ಕೆ ಏರಿದರೆ, ಹಣದುಬ್ಬರವು 0.20% ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೆ ಯುದ್ದದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಪರಿಣಾಮವು ಶೇ 0.50% ರಷ್ಟು ಮೀರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ $80 ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷ ಪರಿಣಾಮವು 2027 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಅಂದಾಜಿನ ಶೇ 4.3 ರಿಂದ ಸುಮಾರು 0.10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೇರ್‌ಎಡ್ಜ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್‌ನ ರಜನಿ ಸಿನ್ಹಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದ (ಸಿಪಿಐ) ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಸಿಪಿಐ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಶೇ 2.3 ರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್‌ನ ತೂಕವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡು ಶೇ 4.8 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ 0.04 ರಿಂದ ಮತ್ತು ಶೇ 0.22 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.

ಹಿರಿಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ರಾಧಿಕಾ ರಾವ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್‌ಲೈನ್ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು $70 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಸುಮಾರು ಶೇ 0.30 ರಷ್ಟು ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 85 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. FY26 ರ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ಶೇ  47 ರಷ್ಟನನ್ನು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುಎಇ, ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್‌ನಂತಹ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲ್ಲೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ...ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ?

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆಯೇ?

ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 10 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಸಣ್ಣ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ .ಚಿಲ್ಲರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಿಜವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗದೆ, ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿವ್ವಳ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದು ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕರ ಲಾಭದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ $90 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೇರ್‌ಎಡ್ಜ್‌ನ ಸಿನ್ಹಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

ಇನ್ನೂ ಜೆಪಿ ಮೋರ್ಗಾನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು 2026 ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಸಿಪಿಐ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 1 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಿಡಿಪಿ, ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.ಆರ್‌ಬಿಐ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವು ನಿಜವಾದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಶೇ. 0.15 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ $80 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, 2027 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ CAD GDP ಯ 1.3-1.8 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ ಸುಂದರಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಂಸತ್‌ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡ ಬಂದ ಬಿಗ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್.. Toxic ಬ್ಯೂಟಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಲಿರೋ ಸಿನಿಮಾ? ‌

ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ವರ್ಷವಿಡೀ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ $65 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದ CAD 2026 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ GDP ಯ ಸುಮಾರು ಶೇ 0.9 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ GDP ಯ ಶೇ 0.8 ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೊಮುರಾ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಶೇ  10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ GDP ಯ ಸುಮಾರು ಶೇ 0.4 ರಷ್ಟು CAD ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

