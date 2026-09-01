/ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದವರು ಯಾರೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ! ಏನಿದೆ ಭಾರತದ ನಿಷೇಧಿತ ನಿಗೂಢ ದ್ವೀಪದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ?

Mystery of Sentinelese Tribe : ಈ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರನ್ನು 'ಸೆಂಟಿನೆಲೀಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 60,000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿರುವ ಇವರು, ಇಂದಿಗೂ ಆದಿ ಮಾನವರಂತೆ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊರಗಿನವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಬಾಣಗಳ ದಾಳಿ
ಸೆಂಟಿನೆಲೀಸ್ ಜನರಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಭಯ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷವಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ದ್ವೀಪದ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಬಿಲ್ಲು, ಬಾಣ, ಈಟಿ ಹಾಗೂ ಮಾರಕ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ದ್ವೀಪದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹಾರಾಡಿದರೂ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ದೋಣಿಗಳು ಬಂದರೂ ಬಾಣಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಗೈಯುತ್ತಾರೆ.
ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಾಹಸಿಗರು
2006ರಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ದ್ವೀಪದ ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ 2018ರಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಅಲೆನ್ ಚೌ ಎಂಬ 26 ವರ್ಷದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆಯೂ ಬಾಣಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಳಿ ತರಲು ಸಹ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ದ್ವೀಪದ ಸುತ್ತ 5 ಕಿ.ಮೀ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವಲಯ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ದ್ವೀಪದ ಸುತ್ತಲಿನ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವಲಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಯಾರೂ ಈ ಗಡಿ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿವೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ
ಈ ನಿಷೇಧವು ಕೇವಲ ಸಾಹಸಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಉಳಿವಿಗೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಹರಡುವ ಸಣ್ಣ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯೂ ಸಹ ಆ ಇಡೀ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗವನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಳಿಸಿಹಾಕುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸರ್ಕಾರ ದ್ವೀಪದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ..