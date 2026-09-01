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ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದವರು ಯಾರೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ! ಏನಿದೆ ಭಾರತದ ನಿಷೇಧಿತ ನಿಗೂಢ ದ್ವೀಪದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ?

ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ನಿಗೂಢ ದ್ವೀಪವೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ 'ಉತ್ತರ ಸೆಂಟಿನೆಲ್ ದ್ವೀಪ'. ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಯಾವೊಬ್ಬ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಲ್ಲ.

Written ByKrishna N K
Published: Sep 01, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 04:30 PM IST
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದವರು ಯಾರೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ! ಏನಿದೆ ಭಾರತದ ನಿಷೇಧಿತ ನಿಗೂಢ ದ್ವೀಪದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ?

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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