Taj Mahal: ಆಗ್ರಾದ ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಮೊಘಲ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪ್ರಮುಖ ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಚೀನ ಬಿಳಿ ಅಮೃತಶಿಲೆ, ವಿವರವಾದ ಜಾಲರಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಭವ್ಯ ಸಮಾಧಿಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
17 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಷಹಜಹಾನ್ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪತ್ನಿ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ತಾಜ್, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢತೆಯ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಹೊರಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಈ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಅಷ್ಟೇ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ದ್ವಾರಗಳು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದ್ ಆಗಿರುವ ಕೋಣೆಗಳ ಒಳಗಡೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡು ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲುಗಳಲ್ಲ, ಬರೊಬ್ಬರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಗಿಳುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನಿರಬಹುದು..? ಕೆಲವರು ನಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಾಧಿಗಳಿರಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ಈ ತಾಜ್ಮಹಲ್ನ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕೆಳಗೆ ತಹ್ಖಾನಾ ಇದೆ, ಇದು ರಾಜಮನೆತನದ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಭೂಗತ ಕೊಠಡಿಗಳ ಜಾಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೋಣೆಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಅವನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಗೆಯ ಸುಡುವ ಶಾಖದಿಂದ ತಂಪಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಾಣಗಳಾಗಿದ್ದವು.
ಈ ವಿಶಾಲವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಮಾದರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮೊಘಲ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪ್ರಮುಖ ತಜ್ಞರಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ರಾಜರಾಣಿಯರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದ್ದ ಈ ತಾಜ್ಮಹಲ್ನ ವಿಶೇಷ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು ಎಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ..
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಮತ್ತು 1978 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಭೂಗತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟಾಯಿತು ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. 1978 ರಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹವು ಕೆಲವು ಭೂಗತ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಮಾರಕದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ (ಎಎಸ್ಐ) ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಯಿತು.