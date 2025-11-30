ಡಾ.ಸುಭಾಷ್‌ ಚಂದ್ರ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ.. ಯುವಕರಿಗೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ದಾರಿದೀಪ

Happy Birthday Dr Subhash Chandra; ಭಾರತೀಯ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಿ ಜೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ 75ನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಇಂದು. ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು 1992ರಲ್ಲಿ ಜೀ ಟಿವಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಅರಿತ ಅವರನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದ ಪ್ರವರ್ತಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇತ್ತು ಎಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಜೀ5 ನೊಂದಿಗೆ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಮಾಧ್ಯಮದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮ, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಡಿಜಿಟಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ (ಕೇಬಲ್ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ)ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಪಾಠವಾಗಿವೆ. 75ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಉದ್ಯಮದ ಚಾಣಕ್ಷತೆ, ವ್ಯಾಪಾರದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಎಷ್ಟೋ ಯುವಕರಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿದೆ, ಜೀವನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕ 10- 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು.
ಸೋತಾಗ ಯಾರೂ ಹೆದರಬಾರದು..!
ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಮೊದಲು ಧಾನ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಸಾಲದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಲದ ಶೇಕಡಾ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನೈಜತೆ, ಅವರ ಮಾತಿನ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ರತಿಮವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ.
ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಸೋತಾಗ ಹೆದರಬೇಡಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹೆದರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು
ನಾವು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬಾರದು
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರವು ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬೇಕು
ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಯಾರೇ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅವರು, ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮೊದಲು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು
ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ 75 ವರ್ಷಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೆ, ಅವರ ಉದ್ದೇಶವು ಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದರು. ಇಂದು ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು 75ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಂದು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅದು ಇಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಸುಂದರ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ.