ಸುಂದರಿ ಯುವತಿಯರೇ ತುಂಬಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ! ಮದುವೆಯಾಗಲು ಕೊಡಬೇಕು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ.. ದೇಶದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ದತಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ?

madhya pradesh: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಿವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಯುರೋಪಿನ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲೈಡ್ಜಿ (Kalaidzhi) ಸಮುದಾಯದವರು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮದುವೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯುವತಿಯರು ವಧುವಿನ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತಾರೆ. ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕುಟುಂಬದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹುಡುಗಿಯ ಕುಟುಂಬವೇ ‘ಬೆಲೆ’ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಬಡತನವೇ ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಯುವಕರು ಮೊದಲು ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಕಲೈಡ್ಜಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.