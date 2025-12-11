ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿಯೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7.5 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಭಿಕ್ಷುಕ.. ಭಾರತದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಿಕ್ಷುಕನಂತೆ! ಫೋಟೋ ನೋಡಿ.

Richest beggar Bharat Jain: ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಹೊಸ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂಬೈನ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಆತ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಈಗ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದೀಗ ಈತನನ್ನು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಿಕ್ಷುಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಬಡತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಭರತ್ ಜೈನ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯೇ ಅವರ ಏಕೈಕ ಆಧಾರವಾಯಿತು. ದಿನಕ್ಕೆ 10–12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುವ ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2,000–2,500 ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆದಾಯ 60,000–75,000 ರೂ. ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಭರತ್ ಜೈನ್ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೂಡ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಜೈನ್ ಆ ಹಣವನ್ನು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಉಳಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಮುಂಬೈನ ಪರೇಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿಸಿದರು. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 1.2–1.4 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಥಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಜೈನ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 7.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ.
ಇದೀಗ ಭರತ್, ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ, ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಇಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ, "ನಾನು ಈ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಜೈನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಭರತ್ ಜೈನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ (ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ) ಮತ್ತು ಗೀತಾ (ಮುಂಬೈ) ನಂತಹ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಸಹ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜೈನ್ ಅವರ ಕಥೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಬಹುತೇಕ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದ ಮೊದಲ ಭಿಕ್ಷುಕ.
ಈ ಕಥೆ ನಮಗೆ ನೀಡುವ ಸಂದೇಶವೆಂದರೆ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಭರತ್ ಜೈನ್ ಅವರ ಉದಾಹರಣೆ ಶಿಸ್ತು, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.