ದೇಶದ ಪ್ರತೀ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತವೆ ಈ ರಷ್ಯನ್ ವಸ್ತುಗಳು! ಭಾರತೀಯರ ದಿನ ಇವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಶುರುವೇ ಆಗಲ್ಲ

Russia India relations : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ–ರಷ್ಯಾ ನಡುವೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪುಟಿನ್ ಭೇಟಿಯ ಕುರಿತು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯಷ್ಟೇ ನಡೆದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾರತೀಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ರಷ್ಯಾ ಹೇಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಸಲಾಗುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಸ್ತು—ಅದು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಈ ಎಲ್ಪಿಜಿ ತಯಾರಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ ರಷ್ಯಾದಿಂದಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ವಿಧಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತು. ಕಾರಣ, ರಷ್ಯಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೈಲ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಅವಲಂಬನೆ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಇಂದು ಭಾರತವು ತನ್ನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಸುಮಾರು 70–75% ರಷ್ಟು ಹಿಸ್ಸೆಯನ್ನು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ತೈಲವೇ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅನಿಲದ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಬಂದ ಇಂಧನದಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಸಹ ಇದೇ ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಜನರು ಬಳಸುವ ಎರಡು–ಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಸ್, ಲಾರಿ, ಕಾರುಗಳವರೆಗೆ—ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ನಮ್ಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ನಂಟು ನೇರವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತು—ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. ಬಕೆಟ್, ಕುಂಡಿ, ಕುರ್ಚಿ, ಬಾಟಲ್, ಕವರ್ಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳೂ ಕೂಡ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲದ ಕೈಚಳಕವಿದೆ.