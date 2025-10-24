English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಈ ಮೂವರು ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು! ಫ್ರೀ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯ

Passport-free travel: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 24, 2025, 07:11 PM IST
  • ಈ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ
  • ಅವರಿಗೆ “ರಾಜಕೀಯ ವಿನಾಯಿತಿ” (Diplomatic Immunity) ನೀಡಲಾಗಿದೆ

Passport-free travel: ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್, ವೀಸಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವದ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಪರೂಪದ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿರುವವರು — ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ರಾಜ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ III, ಜಪಾನ್‌ನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನರುಹಿಟೊ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಮಸಾಕೊ. ಇವರು ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಅಂತಹ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವ ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೀಸಾ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರದ ತಲೆಗಳು, ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಗೌರವದ ಪ್ರತೀಕರು. ಇವರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ರಾಜ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ III ಅವರಿಗೆ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವಿದೆ. ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು “ಹಿಸ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ದಿ ಕಿಂಗ್” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವೇ ರಾಜನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರಾಜನಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅವರ ತಾಯಿ ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ II ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಜಪಾನ್‌ನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನರುಹಿಟೊ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಮಸಾಕೊ ಅವರಿಗೆ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜಪಾನ್‌ನ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ “ಸಾಂಕೇತಿಕ ನಾಯಕರು.” ಅವರು ದೇಶದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಪ್ರತೀಕರು. ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. 2019ರಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನರುಹಿಟೊ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್‌ಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಮಸಾಕೊ ಕೂಡ 2024ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ಗೆ ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.

ಈ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಅವರಿಗೆ “ರಾಜಕೀಯ ವಿನಾಯಿತಿ” (Diplomatic Immunity) ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರತೀಕರು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಬಹುಜನರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೂ ಇದೇ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ “Laissez-Passer” ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಯುಎನ್ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವೀಸಾ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ — ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ರಾಜ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ III, ಜಪಾನ್‌ನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನರುಹಿಟೊ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಮಸಾಕೊ.

ಈ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಯಾಣವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣವಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿ ಭೇಟಿಯೂ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದ ಪ್ರತೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

