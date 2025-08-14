Independence Day: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಗಸ್ಟ್‌ 15ಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ... ಭಾರತದ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 14ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆಚರಣೆ! ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?

Independence Day 2025: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬಿಹಾರದ ಪೂರ್ಣಿಯಾ ನಗರದ ಝಂಡಾ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು 1947 ರಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಘೋಷಿಸಿದಾಗ, ಆ ರಾತ್ರಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು 78 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ದೇಶದ ವಾಘಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿದ 3 ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಘೋಷಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಝಂಡಾ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸುವ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದವು. ವಕೀಲ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ದೀಪಕ್ ಆ ದಿನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಶಂಸುಲ್ ಹಕ್, ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ್ ಸುಧಾಂಶು, ನರೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ನೇಹಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದು ಡಜನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಭಕ್ತರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಝಂಡಾ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರ ರಾತ್ರಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ:
ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾತ್ರಿ 12:01 ಕ್ಕೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅದನ್ನು ರೇಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಝಂಡಾ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಶಂಸುಲ್ ಹಕ್ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ನಾಳೆಯೋ... ನಾಡಿದ್ದೋ? ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಗದ ಪ್ರಕಾರ ಉಡುಪಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಯಾವ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ, ಶಂಸುಲ್ ಹಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಝಂಡಾ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಧನರಾದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ರಾಮೇಶ್ವರ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮಗ ವಿಪುಲ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರ ರಾತ್ರಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅನಿಲ್ ಚೌಧರಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಸದರ್ ಶಾಸಕರು ಸಹ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದರು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.