ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ..! ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ..!

ನವದೆಹಲಿ: ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಮರ್ಚಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ (ಎಂಡಿಆರ್) ವಿಧಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. 3,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಎಂಡಿಆರ್ ಹೇರಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ.

ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, “ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಎಂಡಿಆರ್ ವಿಧಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಆಧಾರರಹಿತ ಸುದ್ದಿಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಭಯ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಯುಪಿಐ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ,” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮರ್ಚಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ (ಎಂಡಿಆರ್) ಎಂದರೇನು?

ಎಂಡಿಆರ್ ಎಂಬುದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾವತಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ತಕರಿಂದ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಶುಲ್ಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಂಪನಿಗಳು ವಹಿವಾಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ. ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಎಂಡಿಆರ್ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವಾದರೂ, ಸರ್ಕಾರ ಈವರೆಗೆ ಯುಪಿಐಗೆ ಶುಲ್ಕರಹಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.

ಯುಪಿಐ ಬಳಕೆಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆ:

2023-24ರಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಸರಾಸರಿ ದಿನಕ್ಕೆ 63.9 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಾವತಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಂಪನಿಯಾದ ವೀಸಾವನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವಷ್ಟು ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಹಿವಾಟುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ವಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಶೇ. 0.3ರಷ್ಟು ಎಂಡಿಆರ್ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಉದ್ಯಮವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿತ್ತು.

Speculation and claims that the MDR will be charged on UPI transactions are completely false, baseless, and misleading.

Such baseless and sensation-creating speculations cause needless uncertainty, fear and suspicion among our citizens.

The Government remains fully committed…

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 11, 2025