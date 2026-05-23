ಪ್ರತಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ತಣಿಸುವ, ಭಾರತೀಯರು ಅತ್ಯಂತ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸವಿಯುವ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು 'ಆಲ್ಫೊನ್ಸೊ' ಆದರೆ, ಈ ಹಣ್ಣಿಗೆ 'ಹಾಪಸ್' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬರಲು 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಇತಿಹಾಸವೇ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಹೌದು, ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕರೆಯುವ 'ಹಾಪಸ್' ಎಂಬುದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ಗೋವಾದ 1 ನೇ ಡ್ಯೂಕ್ ಆಗಿದ್ದ 'ಅಫೊನ್ಸೊ ಡಿ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್' ಎಂಬಾತನ ವಿಕೃತ ರೂಪ!
ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ತಂದ ಕಸಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ..!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇತ್ತಾದರೂ, ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಆಗಮನದ ಮೊದಲು ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೀಜಗಳಿಂದಲೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ 'ಕಸಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ'ವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡ-ತಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಇಂದಿನ ಆಲ್ಫೊನ್ಸೊ.
Most Indians call it 'Hapus' with a sense of patriotic pride, unaware that they are speaking the corrupted name of a Portuguese Duke who arrived 500 yrs ago to claim the coast, but ended up losing his identity to a fruit.
The alphonso mango is named after Afonso de Albuquerque…
— Parimal (@Fintech03) May 15, 2026
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರತ್ನಗಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಯಾರೂ ಇದನ್ನು ಆಲ್ಫೊನ್ಸೊ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ 'ಹಾಪಸ್' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಗೋವಾದ ಗಣ್ಯ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ವಲಯದಿಂದ ಕೊಂಕಣದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮರಾಠಿ ಮಾತನಾಡುವ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಹರಡುವಾಗ ಭಾಷಾ ವಿರೂಪಗೊಂಡು, "A" ಅಕ್ಷರ ಮಾಯವಾಗಿ, "f" ಶಬ್ದವು "p" ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿ 'ಅಫೊನ್ಸೊ' ಇದ್ದದ್ದು 'ಹಾಪಸ್' ಆಯಿತು.
ಗೋವಾ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಆಲ್ಫೊನ್ಸೊಗಿಂತ ರತ್ನಗಿರಿ ಮತ್ತು ದೇವಗಡದ ಆಲ್ಫೊನ್ಸೊ ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಂಕಣ ಕರಾವಳಿಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ-ಸೆಡೆಮೆಂಟರಿ ಮಣ್ಣು ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಲ್ಯಾಟರೈಟ್ ಬಂಡೆಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫೊನ್ಸೊ ಬೆಳೆದಾಗ, ಅದು ಗಾಮಾ-ಆಕ್ಟಲಾಕ್ಟೋನ್' ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಣ್ಣಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಡೆ ಬೆಳೆದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವಿನಂತಾಗುತ್ತದೆ.
'ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿಗೆ ರಾಜನ' ಪಟ್ಟ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
1937 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಜ ಜಾರ್ಜ್ VI ರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಬೈನ ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ರತ್ನಗಿರಿ ಆಲ್ಫೊನ್ಸೊ ಮಾವಿನ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಲಂಡನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ ನಾರು ಮತ್ತು ಹುಳಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗಣ್ಯರು, ಆಲ್ಫೊನ್ಸೊದ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತಹ ಮೃದುತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು"ಮಾವಿನಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು 'ಹಾಪಸ್' ತಿನ್ನುವಾಗ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 500 ವರ್ಷಗಳ ಜೈವಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣ ಕರಾವಳಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ!