ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ದುಬಾರಿ ಒಣಹಣ್ಣುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಅಂಜೂರ' ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 11,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮಾನವನಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಿದ್ದ ಮೊದಲ ಕೃಷಿ ಹಣ್ಣು ಅಂಜೂರ ಎಂಬುದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಜೋರ್ಡಾನ್ ಕಣಿವೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಪುರಾವೆಗಳು ಇದನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಣ್ಣು ಎಂದು ಸಾರುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟ್, ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ದೈವಿಕ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನವಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲದ ಯೋಧರು ಮತ್ತು ರಾಜರು ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣದ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಖರ್ಜೂರ ಮತ್ತು ದಾಳಿಂಬೆ ಕೂಡ ಹಳೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೃಷಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರವೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಇದನ್ನು 'ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಹಣ್ಣು' ಎಂದು ಕರೆಯುವುದೇಕೆ?
ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರೋಚಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿದೆ. ಅಂಜೂರದ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಣ್ಣ ಕಣಜ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ಕಣಜವು ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಣ್ಣಿನ ಒಳಗಡೆಯೇ ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಿಣ್ವಗಳು ಆ ಕಣಜದ ದೇಹವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಘಟಿಸಿ, ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಜೀವಂತ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಹಣ್ಣು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಂಜೂರ ಕೇವಲ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಫೈಬರ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ, ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಮರೆಚಲು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರಾಮಬಾಣವಾಗಿವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಸದಾ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.