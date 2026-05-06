Zee Media investigation: ರೈತನಿಗೆ ಒಂದು ಚೀಲ ರಸಗೊಬ್ಬರವು ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ರೈತರು ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಈ ಅಗ್ಗದ ಯೂರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ರೈತರ ಅಗ್ಗದ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕದಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಇದನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದೆ.
ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಾಗಾಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಳದಿ ಚೀಲಗಳು ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಭರವಸೆ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ದೇಶದ ಹಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಚೀಲಗಳು ದೇಶದ ರೈತರ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿವೆ. ಧಾನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅಡಿಪಾಯ. ರೈತರ ಹೊಲಗಳನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಿದ್ದ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ಈಗ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ಲೈವುಡ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬಳಸುವ ಗೊಬ್ಬರದ ಉಪಯೋಗವೇನು?
ಯೂರಿಯಾವನ್ನು MDF ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲೈವುಡ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಪ್ಲೈವುಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಗ್ಗದ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಕದಿಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ರೈತರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ಚೀಲ ಯೂರಿಯಾದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 3,800 ರೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಅದನ್ನು ಕೇವಲ 266 ರೂ.ಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೂರಿಯಾ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು 6 ರೂಪಾಯಿ. ಆದರೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ದರ್ಜೆಯ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಯೂರಿಯಾ ಕೆಜಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಕಳ್ಳರು, ರೈತರ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಳಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರೈತರ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಹಳದಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೂರಿಯಾ ಕಳ್ಳತನದ ಮೂಲವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು, ಜೀ ಮೀಡಿಯಾದ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಖರೀದಿದಾರನಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವು ದೇಶದ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹರಿಯಾಣದ ಯಮುನಾನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಲೂಟಿಯ ಪದರಗಳು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಅಂಟು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.
ನಂಬರ್ ಒನ್ ಯೂರಿಯಾ ದಲ್ಲಾಳಿ ಎಂದರೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾಫಿಯಾ. ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಯೂರಿಯಾ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಡೀಲರ್ಗಳು, ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು, ಸಾಗಣೆದಾರರು, ಯೂರಿಯಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಪ್ಲೈವುಡ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇವೆ. ಜೀ ಮೀಡಿಯಾದ ಗುಪ್ತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಳ್ಳತನವಲ್ಲ, ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ಜಾಲವಾಗಿದೆ.
ಯೂರಿಯಾ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 20,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ಲೈವುಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಾರರ ವಿಭಾಗ ಎಲ್ಲೋ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ? ಯೂರಿಯಾ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ಯೂರಿಯಾ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು, ದೆಹಲಿ ಅಥವಾ ಚಂಡೀಗಢದಿಂದ ಒಂದು ತಂಡ ಬಂದರೆ. ಇದು ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಒಂದು ತಂಡ ಬಂದರೆ, ಅವರು ಮೊದಲು ಯಮುನಾನಗರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೋಟ. ಜೀ ಮೀಡಿಯಾದ ಗುಪ್ತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿವೆ. ಯೂರಿಯಾ ಕಳ್ಳತನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.