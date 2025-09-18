ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾವುಗಳೇ ಇವೆ..! ಸರ್ಪಗಳೇ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..?

most snakes state: ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಹೆದರದವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಸುಂದರವಾದ ಕಡಲತೀರಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಾವುಗಳಿಗೂ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಹಾವಿನ ಪ್ರಬೇದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ರಾಜ್ಯ, ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗಷ್ಟೇ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಲ್ಲ, ಇದು ಸರ್ಪಗಳ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವೂ ಕೂಡ. ಯಾವುದು ಆ ರಾಜ್ಯ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 350 ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳಿವೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಹವಾಮಾನ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳು ಬದುಕಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅಡಗುತಾಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೇರಳದ ಸ್ಥಳೀಯರು ನಾಗರಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಡಲ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ, ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಹಾವು ಕಡಿತವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೇರಳವನ್ನು "ದೇವರ ಸ್ವಂತ ನಾಡು" ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಅದರ ಅದ್ಭುತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ. ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಪರ್ವತಗಳು, ಹಿನ್ನೀರು, ಸುಂದರವಾದ ಕಡಲತೀರಗಳು ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಕೇರಳವು ಸ್ವರ್ಗದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದೇವರೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳುವ ಪುರಾಣಗಳೂ ಇವೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, 1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಂಡಳಿಯು ಕೈಗೊಂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿಯಾನ. ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕೇರಳದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಕೇರಳಕ್ಕೆ "ದೇವರ ಸ್ವಂತ ನಾಡು" ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು.