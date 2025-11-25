ಬರೀ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬರೆದ ಮಹಾಕಾವ್ಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿವೆ ಮುನ್ನೂರು ರಾಮಾಯಣಗಳು

Ramayana : ರಾಮಾಯಣವು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವು ಸುಮಾರು 2500 ರಿಂದ 2700 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ರಿ.ಪೂ. 7 ರಿಂದ 5 ನೇ ಶತಮಾನಗಳ ನಡುವೆ ರಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧಕರು ಇದನ್ನು ಕ್ರಿ.ಪೂ. 500 ರಿಂದ ಕ್ರಿ.ಪೂ. 100 ರ ನಡುವೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಂತರ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿಂದೂ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮನು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಅದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಆದರೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯವು ಸುಮಾರು 2400-2500 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ರಾಮಾಯಣವು 24,000 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಏಳು ಖಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ರಾಮಾಯಣ ಯಾವುದು: ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬರೆದರು?
ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಮೊದಲು ಬರೆದದ್ದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಋಷಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೀತಾದೇವಿ ತನ್ನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಇಡೀ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದನೆಂದು ದಂತಕಥೆಯಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಮೌಖಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು, ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ಲಿಖಿತ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಲಿಖಿತ ಪುರಾವೆಗಳು ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಪೂ. 5 ರಿಂದ 6 ನೇ ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದಿನವು. ಬ್ರಿಟಾನಿಕಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನಾ ಮೂಲಗಳು ಸಹ ಇದನ್ನು ಕ್ರಿ.ಪೂ. 300 ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ರಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಈಗ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಲಿಖಿತ ಮಹಾಕಾವ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಚಿನ್ನವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಧ್ವಜದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ರಾಮಾಯಣ ನಿಜವಾದ ಕಥೆಯೇ: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಾಮಾಯಣಗಳಿವೆ?
ರಾಮಾಯಣವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ರಾಮಾಯಣದ 300 ರಿಂದ 1,000 ವಿಭಿನ್ನ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರಗಳಿವೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾದ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆವೃತ್ತಿಗಳಿವೆ. ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ, ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಮಂಗೋಲಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಇತರರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಮೂಲ ಕಥೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶವು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ರಾಮಾಯಣ, ಇದು ಮೂಲತಃ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದೆ. ನಂತರ ಬಂದದ್ದು ತುಳಸಿದಾಸರ ರಾಮಚರಿತಮಾನಸ, ಇದು ಅವಧಿ-ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಓದಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ, 12 ನೇ ಶತಮಾನದ ಹಿಂದಿನ ಕಂಬನ್ನ ಕಂಬ ರಾಮಾಯಣವು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ, ಅಳಿಲು ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಗೊಂಡ ಬುದ್ಧ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ರಂಗನಾಥ ರಾಮಾಯಣವು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಬಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಕವಿ ಸೀತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬರೆದ ಕೃತ್ತಿವಾಸ್ ಓಜಾ ಅವರ ಕೃತ್ತಿವಾಸಿ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಬತಿ ರಾಮಾಯಣಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅಸ್ಸಾಮಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾಧವ ಕಂಧಲಿಯ ಸಪ್ತಕಾಂಡ ರಾಮಾಯಣ, ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ, ಈಶ್ವರನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಗೊಂಡ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಲೋಕ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.