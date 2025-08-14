English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಈ 14 ಹಳ್ಳಿಗಳು..! ಇದುವರೆಗೂ ಏಕೆ ಹಾರಿಸಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ?

ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ದೇಶದ ಈ 14 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಲಾಗುವುದು.ನಕ್ಸಲೀಯರ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಜನರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 14, 2025, 07:13 PM IST
  • ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಶಿಬಿರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯು ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ.
  • ಈ ಶಿಬಿರಗಳು ಭದ್ರತೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ತುಂಬಿವೆ.
  • ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಣೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಈ 14 ಹಳ್ಳಿಗಳು..! ಇದುವರೆಗೂ ಏಕೆ ಹಾರಿಸಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ?

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತ ಬಸ್ತಾರ್ ಪ್ರದೇಶದ 14 ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಬಸ್ತಾರ್‌ನ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.ನಕ್ಸಲೀಯರ ಭಯದಿಂದ ಆವರಿಸಿರುವ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಹೊಸ ಶಿಬಿರಗಳು ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣವನ್ನು ತಂದಿವೆ. ಜನರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

14 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಯಾವವು ಗೊತ್ತೇ?

ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಜೆಪರ್ತಿ, ಪೂಜಾರಿಕಾಂಕೇರ್, ಭೀಮರಾಮ್, ಕೊರ್ಚೋಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳು, ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುತುಲ್, ಬೆಡ್ಮಕೋಟಿ, ಪದ್ಮಕೋಟ್, ಕಂದುಲ್ನರ್, ನೆಲಂಗೂರ್, ಪಂಗೂರ್ ಮತ್ತು ರೈನಾರ್ ಮತ್ತು ಸುಕ್ಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ಕವಾಯ ಮತ್ತು ನಲ್ಕಾಟೋಂಗ್ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಕ್ಸಲರ ಭಯ

ಈಗ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬಸ್ತಾರ್ ವಲಯದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಂದರರಾಜ್ ಪಿ, 'ಈ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಳಿ ಹೊಸ ಭದ್ರತಾ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಕ್ಸಲರ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನಕ್ಸಲರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ಕಪ್ಪು ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈಗ ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹಾರಿಸಲಾಗುವುದು.ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರ ಈ ದಿನ ಬಸ್ತಾರ್‌ಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಭಯದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಇಂದು ಜನರು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಶಿಬಿರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯು ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ.ಈ ಶಿಬಿರಗಳು ಭದ್ರತೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ತುಂಬಿವೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಣೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಆಡಳಿತ, ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ನಡುವೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. 'ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯು ಬಸ್ತಾರ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜನರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಚೈತನ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಬಸ್ತಾರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮೀಸಲು ಪಡೆ, ಬಸ್ತಾರ್ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ರಾಯ್‌ಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವ್ ಸಾಯಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಯ್‌ಪುರದ ಪೊಲೀಸ್ ಪರೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ವಿವಿಧ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ತುಕಡಿಗಳಿಂದ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

bastarBastar TirangaIndependence day 2025Chhattisgarh villages first tricolor hoistingNaxal affected areas India

