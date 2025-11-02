ಕರ್ನಾಟಕವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ... ಭಾರತದ ಈ 7 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಜನರು!

highest kannada speaking states: ಕನ್ನಡ ಕೇವಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆರೆಯ ಈ 6 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಣನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವುವು? ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಗುಜರಾತ್:
ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಗುಜರಾತ್ 7 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 18,033 ಜನರು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಗೋವಾ:
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವವರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೋವಾ 6 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 67,923 ಜನರು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಕೇರಳ:
ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 86,995 ಜನರು ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ:
ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ 4 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, 5,34,144 ಜನರು ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ:
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಕರ್ನಾಟಕದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ 3 ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10,00,463 ಜನರು ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು:
ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವವರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು 2 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 12,86,175 ಜನರು ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತಮಿಳು ಮಾತನಾಡುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕನ್ನಡಿಗರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ:
ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿ 4 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.