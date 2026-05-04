ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಕೀಯ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ಕೆಡವಲು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ತಳಮಟ್ಟದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿರುವ ಪಕ್ಷವು, 'ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್' ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಮನೆ-ಮನ ತಲುಪಲು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು 142 ವಾರ್ಡ್ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಐವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
#WATCH | Kolkata, West Bengal: BJP candidate from Nandigram and Bhabanipur Assembly constituencies, Suvendu Adhikari, says, "The BJP will form the government with more than 180 seats." pic.twitter.com/1SpWYj1nQG
— ANI (@ANI) May 4, 2026
ಬಂಗಾಳದ ಜನರ ನಾಡಿಮಿಡಿತವಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 'ನರೇಂದ್ರ ಕಪ್' ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಲುಪಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜೆರ್ಸಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 253 ಮಹಿಳಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳೊಂದರಲ್ಲೇ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳ ಬಳಕೆಯಿಲ್ಲದೆ 1.65 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಣ್ಣ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲು 220 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 'ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್' ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು, ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು'ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಭರೋಸಾ ಕಾರ್ಡ್' ಹಾಗೂ'ಮಾತೃ ಶಕ್ತಿ ಭರೋಸಾ ಕಾರ್ಡ್' ನೋಂದಣಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.