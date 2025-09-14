ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿವೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು..!

ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವಿರಾದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 7.5% ರಿಂದ 8.2% ವರೆಗಿನ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ, ಇವುಗಳಿಂದ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
1. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ (FD)
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ FD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು 1, 2, 3 ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, 5 ವರ್ಷಗಳ FD ಮೇಲೆ 7.5% ವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಖಚಿತವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
2. ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮಾನ್ ಉಳಿತಾಯ ಪತ್ರ
ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು 7.5% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಯ ಮಿತಿ 1,000 ರೂ.ನಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಗಮನಿಸಿ, ಈ ಯೋಜನೆ 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
3. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ (NSC)
5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರಿಗೆ NSC ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 7.7% ಬಡ್ಡಿದರವಿದ್ದು, ಇದು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬಡ್ಡಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದು ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
4. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ (SCSS)
60 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, SCSS ಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು 8.2% ವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಗರಿಷ್ಠ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವೆಂದರೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5. ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (SSY)
ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆಯು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. SSYನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 250 ರೂ.ನಿಂದ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 8.2% ಬಡ್ಡಿದರವಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ 15 ವರ್ಷಗಳು, ಮತ್ತು ಇದು 21 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುರಿಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಇದು ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಆಧಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
6. ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ (KVP)
ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರಿಗೆ KVP ಯೋಜನೆಯು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 115 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ (ಸುಮಾರು 9.5 ವರ್ಷಗಳು) ನಿಮ್ಮ ಠೇವಣಿ ದ್ವಿಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 7.5% ಬಡ್ಡಿದರವಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ 1,000 ರೂ.ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ಈ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳು, ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.