Tiruchendur Temple priest bribe : ಐತಿಹಾಸಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕರು ಲಂಚ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮುಂದೆನಾಯ್ತು..? ಈ ಕುರಿತು ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Minister Ramesh temple visit : ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿರುಚೆಂದೂರು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಲಂಚಾವತಾರ ಬಟಾ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ವಿಚಾರ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ (HRCE) ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಂದಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರೊಬ್ಬರು ವಿಐಪಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ₹4,000 ಲಂಚ ಪಡೆದು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ನಟ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (TVK) ಸರ್ಕಾರದ ಯುವ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 32 ವರ್ಷದ ಯುವ ಸಚಿವರಾದ ರಮೇಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೈಜ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿಯಲು ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ದಿಢೀರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅವರು ತಿರುಚೆಂದೂರು ಮುರುಗನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
'ZPay' ಮೂಲಕ ಹಣ ಪೀಕಿದ ಅರ್ಚಕ : ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ, ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅನ್ನ ಛತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅವರು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರೊಬ್ಬರು ಅವರನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಐಪಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು 4,000 ರೂ. ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಚಕನ ಸುಲಿಗೆ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್, ತಕ್ಷಣವೇ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ 'ZPay' (ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ) ಆಪ್ ಬಳಸಿ ₹4,000 ಹಣವನ್ನು ಅರ್ಚಕನ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಕೈ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಅರ್ಚಕ ಸಚಿವರನ್ನು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾನೆ. ದರ್ಶನ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಗುರುತನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ, ತಾವು ರಾಜ್ಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅರ್ಚಕ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಲಂಚದ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗೈರುಹಾಜರಿ : ಸಚಿವರ ಈ ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಕೇವಲ ಲಂಚದ ದಂಧೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಸಚಿವರು ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಹುತೇಕ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸಚಿವರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಎಸಗಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಿರುಚೆಂದೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರನ್ನು ಶೀಘ್ರ ದರ್ಶನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರವೂ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತಾದರೂ, ಕೆಳಹಂತದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳವರೆಗಿನ ಅಪವಿತ್ರ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ದಂಧೆ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ವತಃ ಸಚಿವರೇ ಈ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಸಚಿವ : ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, "ತಿರುಚೆಂದೂರು ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅನ್ನದಾನ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಆದಾಯದ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ನಾವು ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು," ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಲಂಚ ಪಡೆದ ಆ ಅರ್ಚಕನನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ 'ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ'ದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಮಂತರು-ಬಡವರು ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.