ಚಿತ್ರರಂಗ ತೊರೆದ ಬಳಿಕ ಕೋಚಿಂಗ್‌ ಇಲ್ಲದೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಐಪಿಎಸ್‌ ಆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!!

Simala Prasad: ಅನೇಕರಂತೆ ಅವರಿಗೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೂಡ ಪಡೆದಳು. ತಂದೆ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ತನ್ನ ಕನಸನ್ನ ನನಸಾಗಿಸಲು ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದರು. ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರು ನಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಲೇ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಯೋಗದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಡಿಎಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಬಯಕೆ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಐಪಿಎಸ್ ಪಾಸು ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯದೆ. ಈಗ ಆ ಸುಂದರ ತಾರೆ ರೈಲ್ವೆ ಎಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಡಿ ಸಿಂಗಮ್ ಆಗಿರುವ ಆ ನಟಿ ಯಾರು ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳುತ್ತೀರಾ? ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಸಿಮಲಾ ಪ್ರಸಾದ್...
ಹೌದು, ಸಿಮಲಾ ಪ್ರಸಾದ್ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪರಿಚಿತರಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ನಟಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೋಪಾಲ್ನ ಈ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ ಬಿ.ಕಾಂ ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಲವಾರು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 2017ರಲ್ಲಿ 'ಅಲೀಫ್' ಮತ್ತು 2019ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ನಕಾಶ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಾಗ ಅವರು ಭೋಪಾಲ್ನ ಬರ್ಕತುಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಸಿಮಲಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೊದಲು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ಡಿಎಸ್ಪಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ಅವರು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ರೈಲ್ವೆ ಎಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
