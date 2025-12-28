ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ, ಊಟ, ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತಿನಿಸುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಣ ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ, ಊಟದ ದರ ಕೇಳೋದೆ ಬೇಡ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪರೋಟವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಯಾವುದು, ನಗರ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ, ಅಜ್ಜಂದಿರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಅದರಂತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹೂಗ್ಲಿ ನಗರದ ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪರೋಟವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಟ್ರಸ್ಟ್, ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೋ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಮಾಣಿಕ್ ಸರ್ಕಾರ ಎನ್ನುವರು ಪರೋಟವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ತಂದೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರ ತಂದೆ ಕಾಲಾವಾದರು. ಆದರೆ ತಂದೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದೆಂದು ಮಗ ಮಾಣಿಕ್ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಪರೋಟವನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಂತೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಣಿಕ್ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ತಿಂಡಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಂತೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರೋಟಗಳು ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತವಂತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಟಿಫಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರಂತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟೀ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರೋಟದ ಹಿಂದಿನ ನೈಜ ಸಂಗತಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪುಗಳು ಹಣಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
