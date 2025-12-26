ಭಾರತದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 53 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹುಡುಗರು ಮದುವೆಯೇ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ.! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬವು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ 53 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮದುವೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ.ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆ ದಿ ಕಾಲೋನಿ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್' ಎಂಬ ಅಡ್ಡಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳಿಲ್ಲ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಪಂಪ್ಗಳು ಸಹ ಒಣಗುತ್ತವೆ.ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ನೀರು ತರಲು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೌದು, ಈಗ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಸರು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಬರ್ವಾನ್ ಕಾಲಾ ಗ್ರಾಮ, ಈ ಹಳ್ಳಿಯು ಕೈಮೂರ್ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಹುಡುಗಿಯ ಪೋಷಕರು ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ,'ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳೂ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಹೇಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ? ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.ಈ ಗ್ರಾಮವು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತವೆ.
ಹಳ್ಳಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ!
ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌರಫಲಕಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿಲ್ಲ.ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕೂಡ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೃಷಿ ಮಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ,ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವಲಸೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ತುಂಬಾ ಭೀಕರವಾಗಿದ್ದು, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕಂಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ದೂರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
53 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ..!
2022 ರಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮದುವೆಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವಂತಿದೆ ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ ಗ್ರಾಮವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ.
200 ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ 115 ಪುರುಷರು ಅವಿವಾಹಿತರು.
2009 ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿ 200 ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ.ಈ ಪೈಕಿ 115 ಪುರುಷರು ಅವಿವಾಹಿತರು. ಒಬ್ಬ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ವಿವಾಹಗಳು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನಂತರ ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಐದು ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.ಈ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಒಂದೇ ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ನಡುವಿನ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಟಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು, ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬರ್ವಾನ್ ಕಲಾ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಬದುಕಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ.ಬರ್ವಾನ್ ಕಲಾ, ಬರ್ವಾನ್ ಖುರ್ದ್, ಸರ್ವಂದಾಗ್, ಸುರ್ಕುರ್ ಖುರ್ದ್ ಮತ್ತು ಟೋರಿ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.