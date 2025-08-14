ಇದೇ ನೋಡಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಗ್ರಾಮ..! 7000 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ, ಈ ಹಳ್ಳಿ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ

GK questions : ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಗ್ರಾಮ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿವೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 32000 ಸಾವಿರ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣವೂ ಹೌದು.. ಯಾವುದು ಈ ಹಳ್ಳಿ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಹೌದು.. ಗುಜರಾತ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಕೆಲವು ಉನ್ನತ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಛ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಧಾಪರ್ 'ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಗ್ರಾಮ' ಎಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ.
ಭುಜ್ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು 7,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಧಾಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಟೇಲ್ ಸಮುದಾಯ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಸುಮಾರು 32,000 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 2011 ರಲ್ಲಿ 17,000 ರಷ್ಟಿತ್ತು.
ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 17 ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಾದ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್, SBI, PNB, Axis ಬ್ಯಾಂಕ್, ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇಂದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20,000 ಮನೆಗಳಿವೆ, ಸುಮಾರು 1,200 ಕುಟುಂಬಗಳು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಯುಕೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿಯೂ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.