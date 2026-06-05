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Annamalai New Party: ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಬಿಜೆಪಿ ತೊರೆಯಲು ಇದೇ ಕಾರಣ; 'ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ' ಆರಂಭ ಎಂದ ಸಿಂಗಂ!

Annamalai Resign: ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಳಿಕ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲೈವ್‌ ಬಂದು, ಬಿಜೆಪಿ ತೊರೆಯಲು ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 05, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 06:23 PM IST
Annamalai New Party: ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಬಿಜೆಪಿ ತೊರೆಯಲು ಇದೇ ಕಾರಣ; 'ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ' ಆರಂಭ ಎಂದ ಸಿಂಗಂ!

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Prajwal B

Prajwal B

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