Annamalai Resign Update: ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ (Tamilnadu Politics) ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ (K. Annamalai) ಬಿಜೆಪಿ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 2 ರಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್ (Nitin Nabin), ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ರಾಜೀನಾಮೆ (Annamalai Resign) ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರು ಕೊನೆಗೂ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಹೊಸ ಪಕ್ಷದ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಬಂದು, ಬಿಜೆಪಿ ತೊರೆಯಲು ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಂಗಂ "ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಗೌರವದಿಂದ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವುದು ತಮಿಳರ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಣ್ಣಾಮಲೈ 'ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ'!
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೆ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಚಳುವಳಿ ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ವಿಭಿನ್ನ ಪಕ್ಷವೊಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನೇ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮುಂದಿನ 2031ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಶಾಶ್ತವ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರೂ ಯಾರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಂತೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ತೊರೆಯಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ, "ಇಂದಿನಿಂದ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ, ಹೊಸ ಹಾದಿ, ಹೊಸ ಚಳುವಳಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ತೊರೆದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಚಳುವಳಿ ಮೊದಲು, ಪಕ್ಷ ನಂತರ; ಅಣ್ಣಾಮಲೈ
"ವಿ ದಿ ಲೀಡರ್" (wetheleader.org) ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಹೊಸ ಚಳುವಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಚಳುವಳಿಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ಕಲ್ಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಡೈನಾಸ್ಟಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಚಳುವಳಿ ಮೂಲಕ ಯುವಕರನ್ನು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ತರುವುದೇ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಈಗಾಗಲೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಆಂದೋಲನ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಲಪಡಿಸಿ ನಂತರ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಂಗಂ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ!
ಕೆ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣಕ್ಕಾಗಿ 2019ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಐಪಿಎಸ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ಸಿಂಗಂ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅರವಕುರಿಚಿ ಮತ್ತು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರೂ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಸೋಲು ಕಂಡರು. ಆದರೆ 2021 ರಿಂದ 2025 ರವರೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.