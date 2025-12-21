English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಈಶ್ಯಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರವಾಗಿ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ; ಮೂವರ ಬಂಧನ

ಈಶ್ಯಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರವಾಗಿ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ; ಮೂವರ ಬಂಧನ

ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ಶಂಕಿತ ಗೂಡಾಚಾರಿಗಳು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದನ್ನು ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ, ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 21, 2025, 02:36 PM IST
  • ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿವೆ
  • ಭಾರತ-ಚೀನಾ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪಿತೂರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಭಯ

ಈಶ್ಯಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರವಾಗಿ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ; ಮೂವರ ಬಂಧನ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ನವದೆಹಲಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರವಾಗಿ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿವೆ.ಈಗ ಬಂಧಿತರಾಗಿರುವವರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಈಗ ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಈಶ್ಯಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿವೆ.

ಈಗ ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 5 ಶಂಕಿತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಗೂಡಾಚಾರಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈಗ ಈಶ್ಯಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆಯ ಜಾಲವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ಶಂಕಿತ ಗೂಡಾಚಾರಿಗಳು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದನ್ನು ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ, ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ಶೀತಲ ಸಮರ..!

ಈಗ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇಹುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಎಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತೇಜ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂಧನ:

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅಸ್ಸಾಂನ ತೇಜ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಜೂನಿಯರ್ ವಾರಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕುಲೇಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಈಗ ಅವರನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕುಲೇಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಈ ಹಿಂದೆ ತೇಜ್‌ಪುರ ವಾಯುಪಡೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ 2002 ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರು.ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ಅವರು ತೇಜ್‌ಪುರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿಗಳು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಂತಹ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗಡಿಯಾಚೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕುಲೇಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಅಳಿಸಲಾದ ಚಾಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಾದ ಪುರಾವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ..! ಡಿಸೆಂಬರ್ 26 ರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ..!

ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಶಂಕಿತ ಗೂಢಚಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ದಿನವೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಶಂಕಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಲಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್ (26) ಅವರನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಯಾಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಲಾಮ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಿರ್ ಅವರನ್ನು ಚಾಂಗ್ಲಾಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಶಂಕಿತರು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ಶಂಕಿತರು ಸೈನ್ಯದ ಚಲನವಲನಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ಶಿಬಿರಗಳ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. 

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರಂದು, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ಇಟಾನಗರದ ನಜೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಬೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಿರ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಕುಪ್ವಾರಾ (ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ) ಮೂಲದವರು ಮತ್ತು ಇಟಾನಗರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಜೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಲಿಕ್ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಅರೆಸೈನಿಕ ಪಡೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ AQSA ಎಂಬ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೊಲೀಸರು ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ದವಾಗಿ ದೇಶದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ-ಡಿಕೆಶಿ

ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರವೂ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಯಾಂಗ್‌ನ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು. ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಇದನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಬಹುದಾದ ತಂತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಡಾಖ್, ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮತ್ತು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 120,000 ಸೈನಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಜಾಲಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರ ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಂಧನಗಳು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಜಾಲವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

