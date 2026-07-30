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ಕ್ಲಾಸ್‌ರೂಮ್‌ನಿಂದ ಡ್ರಗ್‌ ದಂಧೆ!.. ಮೂವರು ಲೇಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಂಧನ

three teachers arrested in drug:  ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಎಸ್‌ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಜಾಲವನ್ನು ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 30, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:18 PM IST
ಕ್ಲಾಸ್‌ರೂಮ್‌ನಿಂದ ಡ್ರಗ್‌ ದಂಧೆ!.. ಮೂವರು ಲೇಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಂಧನ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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