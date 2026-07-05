/ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹರಿದುಬಂದ ಭಕ್ತಸಾಗರ: ದರ್ಶನ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ವಿವರ

TTD News : ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತ ಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸತತ ರಜಾದಿನಗಳು ಹಾಗೂ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಯುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ.
ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕಾಯಬೇಕು? : ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದರ್ಶನ ಸಮಯದ ಅವಧಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ವೈಕುಂಠಂ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಟೋಕನ್ ಪಡೆದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ 18 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 300 ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವೇಶ ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಭಕ್ತರು 5 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಟಿಟಿಡಿ (TTD News) ನೀಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 90,546 ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀವಾರಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 36,333 ಜನರು ತಲೆಗೂದಲು ಮುಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ ದೇವಾಲಯದ ಹುಂಡಿ ಆದಾಯವು 3.93 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಜುಲೈ 13 ರಿಂದ 17: ವಿಐಪಿ ಬ್ರೇಕ್ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಆರ್ಜಿತ ಸೇವೆಗಳು ರದ್ದು : ಜುಲೈ 17 ರಂದು ಶ್ರೀವಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ‘ಅಣಿವಾರ ಆಸ್ಥಾನಂ’ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಜುಲೈ 14 ರಂದು ಸಹ ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 13 ರಿಂದ 16 ರವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಐಪಿ ಬ್ರೇಕ್ ದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜುಲೈ 14 ಮತ್ತು 17 ರಂದು ವಿಐಪಿ ಬ್ರೇಕ್ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ (ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರಲಿದೆ).
ಇದಲ್ಲದೆ, ಜುಲೈ 17 ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ಊಂಜಾಲ್ ಸೇವೆ, ಆರ್ಜಿತ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಸಹಸ್ರ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಸೇವೆಗಳನ್ನೂ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಟಿಟಿಡಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಭಕ್ತರಿಗೆ KSTDC ಯಿಂದ ಒಂದು ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ : ಭಕ್ತರ ದಟ್ಟಣೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (KSTDC) ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು 'ಬೆಂಗಳೂರು-ತಿರುಮಲ-ಮಂಗಾಪುರ' ಒಂದು ದಿನದ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ (AC) ಬಸ್ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಡಿಲಕ್ಸ್ ಎಸಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ₹2,270 ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವೋಲ್ವೋ ಎಸಿ ಬಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ₹2,300 ವೆಚ್ಚ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಯಾಣ, ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಶೀಘ್ರ ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್, ಮಂಗಾಪುರದ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇಗುಲ ದರ್ಶನ, ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಹಾಗೂ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದವಾದ ಲಡ್ಡು ಕೂಡ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಜನಜಂಜಾಟವಿಲ್ಲದೆ, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿ ಬರಲು ಬಯಸುವ ಭಕ್ತರು KSTDC ಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.