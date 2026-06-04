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Tirumala Laddu Sale: ಲಡ್ಡು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವೈಕುಂಠ ನಿಲಯ ತಿರುಪತಿ! ಬರೀ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದೆಷ್ಟು?

Tirupati Record: ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀವಾರಿ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ  (Tirupati Laddu Prasad) ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ತಿರುಪತಿ ದೇವಾಲಯ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಸೇವೆ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಲಡ್ಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಇಟ್ಟಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 04, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 03:36 PM IST
Tirumala Laddu Sale: ಲಡ್ಡು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವೈಕುಂಠ ನಿಲಯ ತಿರುಪತಿ! ಬರೀ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದೆಷ್ಟು?

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Prajwal B

Prajwal B

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ಲಡ್ಡು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ತಿರುಪತಿ! ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದೆಷ್ಟು?
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