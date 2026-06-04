Tirupati: ಕಲಿಯುಗದ ವೈಕುಂಠ, ಶ್ರೀವಾರಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನೆಲೆಸಿರುವ ದೇವಾಲಯವೇ ತಿರುಪತಿ (Tirupati). ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ದಿನನಿತ್ಯ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭೂಲೋಕ ವೈಕುಂಠ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತಿರುಪತಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀವಾರಿ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ (Tirupati Laddu Prasad) ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ತಿರುಪತಿ ದೇವಾಲಯ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಸೇವೆ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಲಡ್ಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಮೇ 2026ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,21,35,528 ಲಡ್ಡುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇದು ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.
ತಿರುಪತಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ
ಟಿಟಿಡಿ (Tirumal Tirupati Devasthanam) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲಡ್ಡುಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಈ ದಾಖಲೆಗೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ಸುಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಲಡ್ಡುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುರಿತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ..
ಇನ್ನು ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ಮೇ 2024ರಲ್ಲಿ 1.01 ಕೋಟಿ ಲಡ್ಡುಗಳು, ಮೇ 2025 ರಲ್ಲಿ 1.10 ಕೋಟಿ ಲಡ್ಡುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದವು. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಮೇ 2026ರಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.21 ಕೋಟಿ (1,21,35,528) ಲಡ್ಡುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮೇ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಟಿಡಿ ದಿನನಿತ್ಯ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಭಕ್ತರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಟಿಟಿಡಿ ಸದಾ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಲಡ್ಡು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ
ಲಡ್ಡು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಟಿಟಿಡಿ ಲಡ್ಡು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲೂ ಆಧುನಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಭಕ್ತರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಟಿಟಿಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 'ಶ್ರೀವಾರಿ ಪೋಟು' (ಮುಖ್ಯ ಅಡುಗೆಮನೆ) ಎರಡು ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಲಡ್ಡಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಕೆ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಶ್ರೀವಾರಿ ಪೋಟುವಿನಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ 620 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 10 ಟನ್ ಗ್ರಾಂ ದಳ, 10 ಟನ್ ಸಕ್ಕರೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ, ತುಪ್ಪ ಬಳಸಿ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಒಂದು ಲಡ್ಡು ಸುಮಾರು 175 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿರುತ್ತದೆ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿ ಲಡ್ಡು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
5000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದೆ ತಿರುಪತಿ ದೇವಾಲಯ
ತಿರುಮಲ ದೇವಾಸ್ಥಾನ ಸುಮಾರು 5000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವಕುಲದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾಹನ್ ವಿಷ್ಣು ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೃಗು ಋಷಿಮುನಿಗಳು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಬೃಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಎದೆಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವಮಾನಗೊಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪದ್ಮಾವತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರರು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಋಷಿ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಮಗ ಸುಂಬೀರನಿಂದ ಸಾಲ ತೆಗೆದುದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತರು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಲ ತೀರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.