English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಶ್ರೀವಾರಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಅಲರ್ಟ್... ನಾಳೆಯಿಂದ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದ್! ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನ ಯಾವಾಗಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ?

Big Alert For Tirumala Devotees: ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 9.50 ರಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1.31 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 5, 2025, 08:35 PM IST
    • ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀವಾರಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ
    • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ಮತ್ತು 7 ರಂದು ಶ್ರೀವಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು
    • ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ

Trending Photos

New GST: ಬುಲೆಟ್‌ ಸ್ಪೀಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌.! GST ಕಡಿತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ರೂ.12,310 ಕುಸಿತ! ಇಂದು ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ 10 ಗ್ರಾಂ ದರ..
camera icon15
Gold price
New GST: ಬುಲೆಟ್‌ ಸ್ಪೀಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌.! GST ಕಡಿತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ರೂ.12,310 ಕುಸಿತ! ಇಂದು ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ 10 ಗ್ರಾಂ ದರ..
ಕೇವಲ 500 ರೂ.ಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ &quot;ಕನ್ನಡದ ನಟ&quot; ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ..!
camera icon6
kiccha sudeep
ಕೇವಲ 500 ರೂ.ಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ "ಕನ್ನಡದ ನಟ" ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ..!
ಬೋಳು ತಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಈ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಖಾಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಚಿಗುರುತ್ತೆ ಕೂದಲು..!
camera icon5
Hair Loss
ಬೋಳು ತಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಈ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಖಾಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಚಿಗುರುತ್ತೆ ಕೂದಲು..!
Teachers Day 2025 Speech: ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುದೀರ್ಘ ಭಾಷಣ ಬೇಕೆ? ಗುರುವಿನ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
camera icon10
Teachers Day 2025 Speech
Teachers Day 2025 Speech: ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುದೀರ್ಘ ಭಾಷಣ ಬೇಕೆ? ಗುರುವಿನ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
ಶ್ರೀವಾರಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಅಲರ್ಟ್... ನಾಳೆಯಿಂದ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದ್! ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನ ಯಾವಾಗಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ?

Big Alert For Tirumala Devotees: ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀವಾರಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ. ನಾಳೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ಮತ್ತು 7 ರಂದು ಶ್ರೀವಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಿಂದಾಗಿ, ಶ್ರೀವಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ರಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ರವರೆಗೆ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಬಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೊಂದು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆ : ನರ್ಸ್, ವೈದ್ಯೆ  ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿ 

ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 9.50 ರಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1.31 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತದೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನಂ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತೋಮಲ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಚನೆಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಕಾರಣ ಭಾನುವಾರ ಊಂಜಲ್ ಸೇವೆ, ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಸಹಸ್ರದೀಪಲಂಕಾರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಟಿಟಿಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  Asia Cup ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ? ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ... ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀ

ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30 ರಿಂದ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಪುನರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

TirupatiTirupati Temple close

Trending News