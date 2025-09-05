ಶ್ರೀವಾರಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಅಲರ್ಟ್... ನಾಳೆಯಿಂದ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದ್! ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನ ಯಾವಾಗಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ?

Big Alert For Tirumala Devotees: ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀವಾರಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ. ನಾಳೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ಮತ್ತು 7 ರಂದು ಶ್ರೀವಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಿಂದಾಗಿ, ಶ್ರೀವಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ರಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ರವರೆಗೆ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 9.50 ರಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1.31 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತದೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನಂ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತೋಮಲ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಚನೆಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಕಾರಣ ಭಾನುವಾರ ಊಂಜಲ್ ಸೇವೆ, ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಸಹಸ್ರದೀಪಲಂಕಾರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಟಿಟಿಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30 ರಿಂದ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಪುನರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.