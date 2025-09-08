ನವವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗೆ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ.!! ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ವೈರಲ್... TTDಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

Tirupati free darshan for newlyweds: ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀವರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದರ್ಶನವೂ ಇದೆ. ಪಾವತಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ದರ್ಶನಗಳು, ರೂ. 300 ವಿಶೇಷ ಪ್ರವೇಶ ದರ್ಶನ, ಶ್ರೀವಾರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದರ್ಶನ, ಅಂಗ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮತ್ತು ವಿಐಪಿ ಬ್ರೇಕ್ ದರ್ಶನಗಳಿವೆ.
ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನವವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀವಾರಿಯ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 'ನವವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀವಾರಿಯ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ' ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 'ನವವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀವಾರಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಧು-ವರರ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇರಬೇಕು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ವೈಕುಂಠಂ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಿಂದ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನವವಿವಾಹಿತರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವೈರಲ್ ಸುದ್ದಿ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಟಿಡಿ ಈಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ.
"ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀವಾರಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ... ನವವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ. ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಟಿಟಿಡಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ. ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀವಾರಿ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಟಿಟಿಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಾದ https://ttdevasthanams.ap.gov.in/, https://news.tirumala.org/ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.