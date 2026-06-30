/ತಿರುಪತಿ ಭಕ್ತರೇ ಗಮನಿಸಿ: ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಸರ್ವ ದರ್ಶನ ಟೋಕನ್ ಇಲ್ಲ.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ?

ತಿರುಪತಿ: ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಿತಿಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಎಸ್ಎಸ್ಡಿ (ಸರ್ವ ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್) ಟೋಕನ್ಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಟಿಟಿಡಿ (TTD) ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಕ್ತರು ತಿರುಮಲ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಭಕ್ತರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ : ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಹೊಸದಾಗಿ ಟೋಕನ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರೆ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಭಕ್ತರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಟೋಕನ್ ವಿತರಣೆಯ ಮರು-ಆರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಟಿಟಿಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ದೃಢೀಕರಿಸದ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರು ನಂಬಬಾರದು ಎಂದು ಟಿಟಿಡಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಟೋಕನ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವದಂತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಭಕ್ತರು, ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ಟಿಟಿಡಿ ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬರುವ ವರೆಗೆ ಕಾಯುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.