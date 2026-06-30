Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /ತಿರುಪತಿ ಭಕ್ತರೇ ಗಮನಿಸಿ: ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಸರ್ವ ದರ್ಶನ ಟೋಕನ್ ಇಲ್ಲ.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ?

ತಿರುಪತಿ ಭಕ್ತರೇ ಗಮನಿಸಿ: ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಸರ್ವ ದರ್ಶನ ಟೋಕನ್ ಇಲ್ಲ.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ?

TTD News : ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀವಾರಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನ ದಟ್ಟಣೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯೂ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರ ಸಾಲು ಮೈಲಿಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಟಿಟಿಡಿ ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jun 30, 2026, 08:38 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:38 PM IST
ತಿರುಪತಿ ಭಕ್ತರೇ ಗಮನಿಸಿ: ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಸರ್ವ ದರ್ಶನ ಟೋಕನ್ ಇಲ್ಲ.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ?
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
33 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲು ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ! 6 ಮೀನುಗಾರರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಕರಾವಳಿ ಪಡೆ
Mangaluru News13 min ago
2
Viral Video28 min ago
3
Nandi Sugar Factory36 min ago
4
Belagavi News48 min ago
5
8th Pay Commission2 hrs ago