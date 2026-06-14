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ಟಿಎಂಸಿ ಬಂಡಾಯ ಬಣದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್; ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ನಾಗರಿಕ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ?

ಭಾನುವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರ ನವದೆಹಲಿಯ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರ ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ನಿಶಿಕಾಂತ್ ದುಬೆ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 14, 2026, 07:57 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:57 PM IST
ಟಿಎಂಸಿ ಬಂಡಾಯ ಬಣದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್; ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ನಾಗರಿಕ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ?

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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ಟಿಎಂಸಿ ಬಂಡಾಯ ಬಣದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್; ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ನಾಗರಿಕ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ?
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