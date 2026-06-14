ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಮತ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷವು ಕುಸಿತದ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಿಢೀರ್ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿವೆ.
ಭಾನುವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರ ನವದೆಹಲಿಯ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರ ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ನಿಶಿಕಾಂತ್ ದುಬೆ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಭೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂಸದರಾದ ಕಾಕೋಲಿ ಘೋಷ್ ದಸ್ತಿದಾರ್, ಸುದೀಪ್ ಬಂಡೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಶತಾಬ್ದಿ ರಾಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರ ನಿಯೋಗವು ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿತು.
ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಬೆಂಬಲ, ಹೊಸ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನ:
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಟಿಎಂಸಿಯ ಈ ಬಂಡಾಯ ಬಣವು ಅಸ್ಸಾಂ, ತ್ರಿಪುರ, ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ನಾಗರಿಕ ಪಕ್ಷ'ದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿ ಕೇಂದ್ರದ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಸಂಸದರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಕೋಲಿ ಘೋಷ್ ದಸ್ತಿದಾರ್ ಅವರು 19 ಸಂಸದರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಣ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
🚨 MASTERSTROKE IN BENGAL?
Rebel TMC MPs are expected to join another political outfit.
— They will be named "Nationalist Citizen Party."🤯
The party will focus on Bengal, Assam and Tripura before aligning with the NDA.
The strategy is significant.
No direct merger with BJP… pic.twitter.com/KZm2PSKZzb
— The Analyzer (News Updates🗞️) (@Indian_Analyzer) June 14, 2026
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನ ಈ ಸೀಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತೀವ್ರ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಪರವಾಗಿ ಸಂಸದರಾದ ಕೀರ್ತಿ ಝಾ ಆಜಾದ್ ಮತ್ತು ಸಾಗರಿಕಾ ಘೋಷ್ ಅವರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, "ಬಂಡಾಯ ಬಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಂಪಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಾರದು, ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಇಡೀ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಟಿಎಂಸಿ ಹಿರಿಯ ಸಂಸದ ಸೌಗತ ರಾಯ್ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೊರೆದಿರುವ ಈ ನಾಯಕರು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 'ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ'ದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ನಾವೇನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಡಿಎ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಎನ್ಡಿಎ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದು ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ದೀದಿ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ಬಂಡಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.